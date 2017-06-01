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Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли и водного хозяйства района!

02.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём мелиоратора!

Благодаря вашему добросовестному и кропотливому труду осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель Прибужья. Треть всей сельскохозяйственной продукции в районе выращивают на осушенных угодьях.

Обслуживание мелиоративных объектов – это главное и далеко не единственное направление вашей деятельности. Помимо широкого спектра услуг, оказываемых сельскохозяйственным организациям, вы вносите свой весомый вклад и в благоустройство Прибужья.

Всех тружеников Брестского предприятия мелиоративных систем и передвижной механизированной колонны №55 отличают трудолюбие и ответственность за выполняемую работу.

Спасибо за ваш добросовестный труд!

Искренне желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия, счастья, радости и успехов во всех делах и начинаниях.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

 
 
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От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём мелиоратора! Благодаря вашему добросовестному и кропотливому труду осуществляется...

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