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Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли и водного хозяйства района!
02.06.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём мелиоратора!
Благодаря вашему добросовестному и кропотливому труду осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель Прибужья. Треть всей сельскохозяйственной продукции в районе выращивают на осушенных угодьях.
Обслуживание мелиоративных объектов – это главное и далеко не единственное направление вашей деятельности. Помимо широкого спектра услуг, оказываемых сельскохозяйственным организациям, вы вносите свой весомый вклад и в благоустройство Прибужья.
Всех тружеников Брестского предприятия мелиоративных систем и передвижной механизированной колонны №55 отличают трудолюбие и ответственность за выполняемую работу.
Спасибо за ваш добросовестный труд!
Искренне желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, благополучия, счастья, радости и успехов во всех делах и начинаниях.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём мелиоратора! Благодаря вашему добросовестному и кропотливому труду осуществляется...
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