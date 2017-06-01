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Дождь и ветер. Погода в Витебске в выходные

02.06.2017 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Июнь начался с прохладной, дождливой и ветреной погоды. Изменится она только в воскресенье, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 3 июня, возможен дождь, ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +4…6 °С; днем +9…11 °С.

В воскресенье потеплеет. Температура ночью до +7 °С; днем +14…16 °С.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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Июнь начался с прохладной, дождливой и ветреной погоды. Изменится она только в воскресенье.

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