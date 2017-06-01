В Ушачском районе лесники будут выслеживать браконьеров с помощью беспилотника

Ушачский лесхоз за собственные средства приобрел квадрокоптер.

— Беспилотный летательный аппарат будем использовать в качестве помощника лесникам: для обследования делянок, обнаружения очагов возгораний при пожарах, поиска пропавших людей и как средство борьбы с браконьерами, — сообщил директор лесхоза Виктор Полынский.

Руководитель рассчитывает, что беспилотник окажет огромную помощь и лесникам, и спасателям в пожароопасный сезон, сэкономив время на обнаружение точки возгорания и ресурсы на его ликвидацию.

На приобретение дрона лесхоз потратил около 5 тысяч рублей. Летающего помощника уже испытали на высоте до полукилометра. Управлять с пульта механизмом можно на расстоянии 7 километров.