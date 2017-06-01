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3 июня открывается сезон музыкальных вечеров на Советской
02.06.2017 08:26 — Новости Общества | Tut.by
В эту субботу Брестский городской духовой оркестр под руководством Валерия Коваля даст концерт на площадке около сервисного центра Белтелекома.
Еженедельно каждый сможет насладиться репертуаром оркестра, в котором более 700 произведений. Это марши, польки, вальсы, песенно-танцевальные мелодии, народные наигрыши, эстрадно-джазовые композиции, а также шедевры мировой классики.
«Музыкальные вечера на Советской» — проект оркестра, который завоевал популярность у жителей Бреста и стал своеобразным брендом нашего города.
С открытием сезона концерты будут проводиться каждую субботу. Начало в 18.00
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