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3 июня открывается сезон музыкальных вечеров на Советской

02.06.2017 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В эту субботу Брестский городской духовой оркестр под руководством Валерия Коваля даст концерт на площадке около сервисного центра Белтелекома.

Еженедельно каждый сможет насладиться репертуаром оркестра, в котором более 700 произведений. Это марши, польки, вальсы, песенно-танцевальные мелодии, народные наигрыши, эстрадно-джазовые композиции, а также шедевры мировой классики.

«Музыкальные вечера на Советской» — проект оркестра, который завоевал популярность у жителей Бреста и стал своеобразным брендом нашего города.

С открытием сезона концерты будут проводиться каждую субботу. Начало в 18.00

 
Теги: Брест
 
 
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С открытием сезона концерты будут проводиться каждую субботу.

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