Потеплеет только в последний день недели. Погода в Гродно и области в первые летние выходные

В первые летние выходные в Гродненской области ожидается переменчивая погода — в субботу будет прохладно, а вот в воскресенье температура воздуха прогреется до +22°C, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

В субботу, 3 июня, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем — небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем всего +12…14°C.

В воскресенье, 4 июня, будет облачно с прояснениями, но станет теплее. Температура воздуха утром составит +13…15°С. Днем — от +20 до +22°С.

Погода в Гродно и области .

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