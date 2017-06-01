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Потеплеет только в последний день недели. Погода в Гродно и области в первые летние выходные
02.06.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by
В первые летние выходные в Гродненской области ожидается переменчивая погода — в субботу будет прохладно, а вот в воскресенье температура воздуха прогреется до +22°C,
В субботу, 3 июня, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем — небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем всего +12…14°C.
В воскресенье, 4 июня, будет облачно с прояснениями, но станет теплее. Температура воздуха утром составит +13…15°С. Днем — от +20 до +22°С.
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В первые летние выходные в Гродненской области ожидается переменчивая погода - в субботу будет прохладно, а вот в воскресенье температура воздуха прогреется до...
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