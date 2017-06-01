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До +18 градусов, порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные будет капризной

02.06.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Первые выходные календарного лета в Могилеве принесут капризную погоду: то пасмурную, то солнечную, то с дождями и грозами. Кроме того, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного порывистого ветра. Зато на следующей неделе, по предварительным данным, будет солнечно и жарко — до +25°С.


Фото: zelenogorsk-online.ru

Сегодня, 2 июня, будет пасмурно, дождливо, днем — максимум +11°С.

В субботу погода также будет пасмурной, но без дождей. Днем — +12°С, к ночи — +7°С. До полудня прогнозируют порывистый ветер до 13 м/с.

В воскресенье, 4 июня, потеплеет до +18°С. Ветер утихнет, однако ночью снова станет порывистым, принесет дождь, грозу.

5 июня столбик термометра днем поднимется еще на один градус, будет переменная облачность. Однако погода будет далека от комфортной: дождливо, сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Следи за точным прогнозом погоды в твоем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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