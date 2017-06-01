В Могилеве уничтожили ядовитый борщевик Сосновского на площади более 10 га

В Могилеве специалисты успешно борются с ядовитым и опасным растением — борщевиком Сосновского. Площадь его произрастания удалось сократить с более, чем сорока до 28 га, сообщила « Радио Могилев » главный агроном «Могилевзеленстроя» Кристина Автушкова.



Фото: ru.wikipedia.org

В Могилеве с борщевиком борются на свалках, в пойме Дубровенки, в районе Подниколья, в поселках Ямницкий, Дачный и на других участках. Специалисты выявили два новых места, где поселился сорняк — на улицах Сурганова и Вагонной.

Сейчас сотрудники «Могилевзеленстроя» активно выкапывают и скашивают вредоносное растение, а большие плантации вспахивают трактором. Борщевик — очень живучее растение, и истребление его занимает довольно продолжительное время.

Борщевик Сосновского может вырасти до 3 метров в высоту. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Опасно трогать и листья, и стебли борщевика.