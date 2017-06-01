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В Могилеве уничтожили ядовитый борщевик Сосновского на площади более 10 га
02.06.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве специалисты успешно борются с ядовитым и опасным растением — борщевиком Сосновского. Площадь его произрастания удалось сократить с более, чем сорока до 28 га, сообщила «
В Могилеве с борщевиком борются на свалках, в пойме Дубровенки, в районе Подниколья, в поселках Ямницкий, Дачный и на других участках. Специалисты выявили два новых места, где поселился сорняк — на улицах Сурганова и Вагонной.
Сейчас сотрудники «Могилевзеленстроя» активно выкапывают и скашивают вредоносное растение, а большие плантации вспахивают трактором. Борщевик — очень живучее растение, и истребление его занимает довольно продолжительное время.
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Специалисты обнаружили два новых места распространения опасного растения.
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