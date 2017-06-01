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В Могилеве уничтожили ядовитый борщевик Сосновского на площади более 10 га

02.06.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве специалисты успешно борются с ядовитым и опасным растением — борщевиком Сосновского. Площадь его произрастания удалось сократить с более, чем сорока до 28 га, сообщила «Радио Могилев» главный агроном «Могилевзеленстроя» Кристина Автушкова.


Фото: ru.wikipedia.org

В Могилеве с борщевиком борются на свалках, в пойме Дубровенки, в районе Подниколья, в поселках Ямницкий, Дачный и на других участках. Специалисты выявили два новых места, где поселился сорняк — на улицах Сурганова и Вагонной.

Сейчас сотрудники «Могилевзеленстроя» активно выкапывают и скашивают вредоносное растение, а большие плантации вспахивают трактором. Борщевик — очень живучее растение, и истребление его занимает довольно продолжительное время.

Борщевик Сосновского может вырасти до 3 метров в высоту. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Опасно трогать и листья, и стебли борщевика.

 
Теги: Могилев
 
 
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Специалисты обнаружили два новых места распространения опасного растения.

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