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Лукашенко поздравил президента Италии с национальным праздником
02.06.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен и в дальнейшем укреплять отношения с Италией, об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Италии в связи с национальным праздником.
"Александр Лукашенко поздравил президента Итальянской Республики Серджио Маттарелла и жителей этой страны с национальным праздником — Днем провозглашения Итальянской Республики", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.
"Сотрудничество между нашими странами, которое строится на принципах взаимопонимания и доверия, заключает в себе значительный потенциал для развития во всех отраслях", — сказано в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь намерена и в будущем укреплять отношения с Италией на благо обоих государств.
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Белоруссий президент отметил, что отношения Беларуси и Италии строятся на принципах взаимопонимания и доверия.
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