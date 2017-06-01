Лукашенко поздравил президента Италии с национальным праздником

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен и в дальнейшем укреплять отношения с Италией, об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Италии в связи с национальным праздником.

"Александр Лукашенко поздравил президента Итальянской Республики Серджио Маттарелла и жителей этой страны с национальным праздником — Днем провозглашения Итальянской Республики", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Сотрудничество между нашими странами, которое строится на принципах взаимопонимания и доверия, заключает в себе значительный потенциал для развития во всех отраслях", — сказано в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь намерена и в будущем укреплять отношения с Италией на благо обоих государств.