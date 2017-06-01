ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил президента Италии с национальным праздником

02.06.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен и в дальнейшем укреплять отношения с Италией, об этом говорится в поздравлении, которое белорусский лидер направил президенту Италии в связи с национальным праздником.

"Александр Лукашенко поздравил президента Итальянской Республики Серджио Маттарелла и жителей этой страны с национальным праздником — Днем провозглашения Итальянской Республики", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Сотрудничество между нашими странами, которое строится на принципах взаимопонимания и доверия, заключает в себе значительный потенциал для развития во всех отраслях", — сказано в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь намерена и в будущем укреплять отношения с Италией на благо обоих государств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруссий президент отметил, что отношения Беларуси и Италии строятся на принципах взаимопонимания и доверия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До +18 градусов, порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные будет капризной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика