Умерший в одном из дворов Могилева лось оказался бешеным: ищут всех, кто был рядом с ним

Годовалый лось, который забрел в один из дворов на окраине Могилева и умер там, оказался бешеным. Врачи ищут всех, кто контактировал с больным животным, чтобы назначить прививки.



Фото: vk.com/ilovemogilev

Годовалый лось забрел на улицу 30 лет Победы вечером 19 мая. Откуда он пришел, точно неизвестно. Скорее всего, забрел из лесного массива, предположили госинспекторы охраны животного и растительного мира.

Сначала лось ходил под окнами многоэтажки — местные жители сделали фото, а затем упал под деревом, лежал и хрипел. Его окружили взрослые и дети. На одном из снимков видно, что из шкуры животного торчала игла — позже выяснилось, что животное обездвижили специалисты.

Лось умер. Его транспортировали в зоосад. Первичные лабораторные анализы показали, что бешенством животное не болеет, поэтому тушу решили разделать и пустить на корм волкам. Однако 24 мая специалисты областной ветеринарной лаборатории выяснили, что лось все же был болен бешенством.



Фото: vk.com/ilovemogilev

— Поэтому с 25 по 29 мая проводилось эпидрасследование. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии обошли почти 500 квартир, опросили 357 местных жителей. Среди них имевших контакт с бешеным животным не выявлено. А домашние животные — 18 собак, 21 кошка, по словам их хозяев, от бешенства привиты, — рассказала TUT.BY заместитель главного врача поликлиники № 9 Наталия Чернушевич. — С бешеным животным, однако, контактировали люди — дети, взрослые, — это видно по фотографиям в соцсети и комментариям под ними.

Все, кто имел контакт с бешеным животным, подверглись очень большому риску заражения неизлечимым заболеванием — бешенством, говорят медики. Поэтому специалисты просят срочно обратиться к врачу для получения курса профилактических прививок. Его необходимо провести до начала клинических проявлений болезни — это гарантирует защиту от бешенства.

Для проведения вакцинации взрослым можно обращаться круглосуточно в городской травмопункт, детям до 18 лет — в травмопункт областной детской больницы. Всю информацию можно получить по телефонам зонального центра гигиены и эпидемиологии: (8 0222) 23−74−77 и 23−75−33 УЗ либо в своей территориальной поликлинике.

Десять специалистов, которые занимались транспортировкой туши лося и ее утилизацией, уже проходят курс профилактических прививок от бешенства. Прививку делают в область плеча в день обращения и на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й день после контакта с бешеным животным — всего шесть инъекций.



Фото: vk.com/ilovemogilev

Мясо бешеного лося утилизировали — на корм хищникам зоосада оно не пошло.