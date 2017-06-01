Жители одиннадцати многоэтажек областного центра в квартале улиц Давыдовская и 70 лет БССР за собственные средства и практически своими силами уже сделали несколько игровых зон для детей. И впереди у них еще большие планы.





На дворовых площадках между многоэтажками этого квартала достаточно места, где дети могут проводить время. Но из развлечений более чем 300 маленьким жителям предлагались лишь перекладины для подтягивания, пустые песочницы и бугристый пустырь, по которому и на санках зимой не проехать. Родители решили взять инициативу в свои руки.

Для начала, в марте 2017 года, родители обратились в КРЖЭУП «Советское». На запрос им ответили, что бюджет крайне ограничен. Жители района отправляли письма в горисполком, в администрацию района. Там тоже ответили, что в городском бюджете не предусмотрено такого финансирования.





Тогда инициаторы благоустройства территории собрали деньги и завезли песок в две песочницы. Определили следующие необходимые позиции: качели и площадка для мини-футбола. Активисты развесили объявления про сбор денег на подъездах, в лифтах, разбросали по почтовым ящикам всех 11 многоэтажек, ходили по квартирам, разговаривая с жителями лично.

— Люди отозвались уже в течение недели, и удалось собрать средства на качели. Позже были собраны деньги и на вторые качели, ворота и песок для футбольной площадки. Коммунальники хоть и отказали в финансировании благоустройства, но заверили в технической помощи по созданию площадки для мини-футбола. Правда, когда приступили к созданию этой площадки, оказалось, что песка требуется раза в два больше, чем рассчитывали, — рассказывает одна из активисток по благоустройству двора Ирина Пискун.





Тогда жильцы домов на Давыдовской записались на прием к главе Советского района. Чиновник помог гомельчанам в решении остальных вопросов, а также подыскал спонсора среди предприятий района. В итоге нужные 112 тонн песка для футбольной площадки были закуплены и доставлены в их двор.





Спустя три месяца во дворах квартала уже есть песочницы и качели для малышей, через неделю установят вторые качели и будет полностью готова площадка для мини-футбола для детей постарше и подростков. В проекте волейбольная площадка и спортивный комплекс для детей школьного возраста. Места для этих целей уже определены. Необходимы лишь деньги. Спортивный комплекс стоит порядка 12−15 тысячи рублей.

— Минимальный взнос, который мы определили, составляет 10 рублей. Со временем, когда остальные жильцы дворов видят, что происходит движение, благоустраивается территория, взносы делают более активно, кто-то по нескольку раз в месяц и бОльшие суммы, — дополняет свою подругу Ирину Пискун ее теска Ирина Кузибаева.









— Подключаются даже пенсионеры, к которым маленькие внуки лишь приезжают в гости, и семьи без детей. Правда есть и те, кто пока только наблюдает и говорит, что все это должны делать власти за городской бюджет. Но чтобы выросло поколение перспективных, успешных и ответственных людей, дети должны видеть и понимать, что многое зависит от нас самих, и только неудачники ждут, что кто-то сделает за них.





Мамы-активистки говорят, что они ни в коем случае не будут делить детей, на тех, чьи родители сдавали деньги, а чьи нет, и выгонять с площадки.

— Это будет место для всех. Но все же здорово поучаствовать в таком большом проекте для детей и получить удовольствие от причастности к хорошей идее, внести свой вклад. И не только материальный.





В Viber активисты создали тематическую группу, где жители квартала делятся идеями, полезной информацией, обсуждают дальнейшие планы и необходимую помощь в работе над благоустройством. Так, качели, ворота, футбольную площадку — все инженерные конструкции разрабатывали и рисовали жильцы. Своими руками делали столики для малышей.





— На самом деле мы очень благодарны начальнику КРЖЭУП «Советское» Михаилу Прусу и главе администрации Советского района Дмитрию Алейникову за то, что они не отмахнулись, а поддержали нас и помогли.

Международный день защиты детей здесь решили отметить всем двором. Хотя еще не все зоны отдыха готовы, но жители домов захотели устроить «своим малышарикам» праздник до «официального» открытия обновленного двора и организовали для них сладкий стол. Получилось по-домашнему. А кто-то даже вынес ноутбук с колонками, чтобы во дворе фоном звучали детские песни.



