Вот такое вот лето: в выходные от -2 до +29 °С

В пятницу все еще будет действовать предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, но уже в выходные погода начнет улучшаться. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

2 июня, в пятницу, кроме порывов ветра до 15−20 м/с, на большей части территории страны ожидаются краттковременные дожди, а в северо-восточных районах возможен и слабый град. Температура +11…+17°С, по юго-западу +18…+23°С.

В Минске прогнозируется северо-западный ветер 6−11 метров в секунду, порывы до 15−20 м/с. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 80- 90%). Температура воздуха около +14°С.

В субботу, 3 июня, погода улучшится. С ростом атмосферного давления дожди прекратятся и стихнет ветер. Но, Беларусь пока по-прежнему останется в прохладной воздушной массе северных широт. Температура ночью +1…+7°С, в отдельных районах заморозки до 0…-2°С; днем +11…+17°С, по юго-западу +18…+21°С. Преимущественно без осадков.

В Минске — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью +3…+5°С, в окрестностях города в отдельных районах на почве заморозки до 0…-2°С; днем +15…+17°С.

В воскресенье, 4 июня, температура воздуха начнет повышаться, уже днем на Беларусь начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Ночью еще будет свежо: +2…+9°С, днём +17…+24°С, в юго-западных районах +25…+29°С. Не обойдется без дождей, которые пройдут утром и днем по северо-западной половине страны, там же возможны грозы, на остальной территории преимущественно без осадков

В Минске — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью +4…+6°С, днем +21…+23°С.

В начале следующей недели погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы с Западной Европы.

В понедельник, 5 июня, ночью и утром на большей части территории страны, днем преимущественно по востоку и северу — кратковременные дожди, возможны грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура ночью +9…+16°С, днем +16…+23°С, по югу до +26°С.

В Минске одижается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь днем без осадков. Температура ночью +12 +14°С, днем +18 +20°С.