ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот такое вот лето: в выходные от -2 до +29 °С

02.06.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу все еще будет действовать предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за сильного ветра, но уже в выходные погода начнет улучшаться. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

2 июня, в пятницу, кроме порывов ветра до 15−20 м/с, на большей части территории страны ожидаются краттковременные дожди, а в северо-восточных районах возможен и слабый град. Температура +11…+17°С, по юго-западу +18…+23°С.

В Минске прогнозируется северо-западный ветер 6−11 метров в секунду, порывы до 15−20 м/с. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 80- 90%). Температура воздуха около +14°С.

В субботу, 3 июня, погода улучшится. С ростом атмосферного давления дожди прекратятся и стихнет ветер. Но, Беларусь пока по-прежнему останется в прохладной воздушной массе северных широт. Температура ночью +1…+7°С, в отдельных районах заморозки до 0…-2°С; днем +11…+17°С, по юго-западу +18…+21°С. Преимущественно без осадков.

В Минске — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью +3…+5°С, в окрестностях города в отдельных районах на почве заморозки до 0…-2°С; днем +15…+17°С.

В воскресенье, 4 июня, температура воздуха начнет повышаться, уже днем на Беларусь начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Ночью еще будет свежо: +2…+9°С, днём +17…+24°С, в юго-западных районах +25…+29°С. Не обойдется без дождей, которые пройдут утром и днем по северо-западной половине страны, там же возможны грозы, на остальной территории преимущественно без осадков

В Минске — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью +4…+6°С, днем +21…+23°С.

В начале следующей недели погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы с Западной Европы.

В понедельник, 5 июня, ночью и утром на большей части территории страны, днем преимущественно по востоку и северу — кратковременные дожди, возможны грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура ночью +9…+16°С, днем +16…+23°С, по югу до +26°С.

В Минске одижается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь днем без осадков. Температура ночью +12 +14°С, днем +18 +20°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем не менее, погода начнет улучшаться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Умерший в одном из дворов Могилева лось оказался бешеным: ищут всех, кто был рядом с ним
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика