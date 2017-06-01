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В Беларуси накрыли амфетаминовую лабораторию

02.06.2017 10:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси ликвидировали лабораторию по изготовлению наркотиков, пять человек задержаны, сообщает «МИР 24».

Двоих из них взяли с поличным во время операции в одном из частных домов в Могилевской области. При обыске в нем обнаружили готовое психотропное вещество мефедрон, а также оборудование для его химического синтеза.

«Было установлено, что готовый наркотик распространялся как через личные контакты задержанных, так и с использованием сети Интернет. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматриват наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества», - сказал официальный представитель КГБ республики Дмитрий Побяржин.

Дальнейшим расследованием дела могилевских наркодельцов займется Следственный комитет Беларуси.

 
 
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Задержаны пятеро подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

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