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В Беларуси накрыли амфетаминовую лабораторию
02.06.2017 10:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси ликвидировали
Двоих из них взяли с поличным во время операции в одном из частных домов в Могилевской области. При обыске в нем обнаружили готовое психотропное вещество мефедрон, а также оборудование для его химического синтеза.
«Было установлено, что готовый наркотик распространялся как через личные контакты задержанных, так и с использованием сети Интернет. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматриват наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества», - сказал официальный представитель КГБ республики Дмитрий Побяржин.
Дальнейшим расследованием дела могилевских наркодельцов займется Следственный комитет Беларуси.
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