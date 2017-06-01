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У пассажира поезда "Москва - Париж" изъяли незадекларированные 14 тысяч евро
02.06.2017 11:36 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники брестской таможни обнаружили у россиянина, который ехал на поезде Москва — Париж, незадекларированные 14,3 тысячи евро, сообщили в Брестской таможне.
При устном опросе пассажир сообщил, что у него отсутствуют товары и деньги, подлежащие декларированию. Однако в его личных вещах обнаружили свыше 23 тысяч евро.
«Согласно таможенному законодательству при единовременном перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов вся сумма подлежит декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации», — сообщили в Брестской таможне.
Таким образом россиянину вернули 8,9 тысяч евро, которые не превышали в эквиваленте 10 тысяч долларов и не подлежали декларированию, а 14,3 тысячи евро изъяли до решения суда.
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