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У пассажира поезда "Москва - Париж" изъяли незадекларированные 14 тысяч евро

02.06.2017 11:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники брестской таможни обнаружили у россиянина, который ехал на поезде Москва — Париж, незадекларированные 14,3 тысячи евро, сообщили в Брестской таможне.


Фото: Брестская таможня

При устном опросе пассажир сообщил, что у него отсутствуют товары и деньги, подлежащие декларированию. Однако в его личных вещах обнаружили свыше 23 тысяч евро.

«Согласно таможенному законодательству при единовременном перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более 10 тысяч долларов вся сумма подлежит декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации», — сообщили в Брестской таможне.

Таким образом россиянину вернули 8,9 тысяч евро, которые не превышали в эквиваленте 10 тысяч долларов и не подлежали декларированию, а 14,3 тысячи евро изъяли до решения суда.

 
 
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