В следующем году в Минске продлят улицу Жуковского и построят на ней развязку

К концу 2018 года улицу Жуковского продлят от Аэродромной до Кижеватова, что обойдется городу в 49 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказали на заседании в мэрии, сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Тендер на выполнение работ по продлению улицы Жуковского от Аэродромной до Кижеватова со строительством транспортной развязки выиграло УП «УДМСиБ Мингорисполкома». Главный инженер предприятия Леонид Козловский рассказал, что в конце мая 2017 г. заключен соответствующий договор.

Окончание строительства намечено на ноябрь 2018 года. Стоимость работ составит 49 миллионов рублей или около 26 миллионов долларов. В нынешнем году в связи с невозможностью выполнять работы на всем протяжении будущего участка улицы из-за строительства метро, а также невыполненного сноса зданий, в том числе авиаремонтного завода, удастся освоить лишь 3,5 миллиона. Поэтому основные объемы будут выполняться уже в 2018 году.

Сейчас УДМСиБ ведет работы на 11 объектах, их строительство завершится в июле нынешнего года. Среди объектов — реконструкция улицы Стариновской, строительство велодорожки в районе улицы Якубова, комплексная застройка территории в микрорайоне Сокол, модернизация бульвара на улице Восточной и другое.