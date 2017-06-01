ЦТ-2017: зарегистрировались 92 тысячи абитуриентов

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Более 92 тысяч абитуриентов зарегистрировались для прохождения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году – на восемь тысяч меньше, чем в минувшем году, сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.



© Sputnik / Виктор Толочко Поступление в ссузы: проходные баллы в колледжи Минска

Регистрация на централизованное тестирование текущего года завершилась 1 июня, а в РИКЗ уже подвели ее итоги.

"Всего зарегистрировались 92247 абитуриентов – на восемь тысяч человек меньше, чем в 2016-м. Впрочем, человекотестов больше – в этом году их более 311 тысяч, а в минувшем была 271 тысяча", – рассказал Феськов.

По его словам, в среднем абитуриенты регистрировались на 3,4 предмета (сдавать ЦТ с этого года можно по четырем предметам).

Феськов уточнил, что больше всего абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по русскому языку – более 75 тысяч человек. Белорусский язык решили сдать порядка 28,5 тысяч, а математику – 51,5 тысячи человек.

Первое централизованное тестирование пройдет 12 июня – по белорусскому языку.

Смотрите полный график проведения ЦТ по предметам в 2017 году >>