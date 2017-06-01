Минздрав предложил пересмотреть список безрецептурных препаратов

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси намерено ужесточить перечень лекарственных средств, реализуемых в аптеках без рецепта врача, проект соответствующего решения вынесен на общественное обсуждение.

Последняя редакция перечня лекарств, которые можно купить без рецепта врача, была принята еще в 2012-м и с тех пор не претерпевала изменений. Однако в июне 2017-го Минздрав предложил внести изменения в этот перечень.

Вынесенный на общественное обсуждение документ содержит перечень лекарств на 46 страницах. Какие именно препараты будут вычеркнуты из безрецептурного списка в Минздраве пока не уточняют. Sputnik сопоставил проект перечня с действующим и выяснил, какие препараты станут отпускать оп рецепту.

Из перечня безрецептурных препаратов исчезли некоторые антигистаминные препараты, антибиотики, ноотропы (в частности, популярный у студентов в сессию фенибут), а также фезам и ряд иных лекарственных средств. Нет в списке и арбидола — лекарства, используемого при простудных заболеваниях и гриппе.

Общественное обсуждение нового лекарственного перечня продлиться до 16 июня, а замечания можно присылать на электронный адрес lekarstva@belcmt.by. Полный текст проекта документа доступен по ссылке.