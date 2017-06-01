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В Беларуси сократилось число абитуриентов
02.06.2017 12:33 — Новости Общества | БДГ
Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси 1 июня. Для прохождения ЦТ зарегистрировалось более 92 тыс. абитуриентов.
"Всего зарегистрировались 92 247 абитуриентов – на восемь тысяч человек меньше, чем в 2016-м. Впрочем, человекотестов больше – в этом году их более 311 тысяч, а в минувшем была 271 тысяча", – сообщил
По его словам, в среднем абитуриенты регистрировались на 3,4 предмета при возможных четырех. Больше всего абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по русскому языку – более 75 тыс. Белорусский язык будут сдавать около 28,5 тыс., а математику – 51,5 тыс. человек.
Напомним, что ЦТ по белорусскому языку
Прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе
Выпускники педагогических классов, поступающие на педспециальности, подают документы 12-14 июля. Вступительные экзамены в вузах сельхозпрофиля пройдут 18-25 июля для очников и 6-15 декабря для заочников. Принимать документы заочников здесь будут с 15 ноября по 5 декабря.
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Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси 1 июня. Для прохождения ЦТ зарегистрировалось более 92 тыс. абитуриентов.
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