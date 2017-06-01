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В Беларуси сократилось число абитуриентов

02.06.2017 12:33 — Новости Общества | БДГ  
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Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси 1 июня. Для прохождения ЦТ зарегистрировалось более 92 тыс. абитуриентов.

"Всего зарегистрировались 92 247 абитуриентов – на восемь тысяч человек меньше, чем в 2016-м. Впрочем, человекотестов больше – в этом году их более 311 тысяч, а в минувшем была 271 тысяча", – сообщил Sputnik директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

По его словам, в среднем абитуриенты регистрировались на 3,4 предмета при возможных четырех. Больше всего абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по русскому языку – более 75 тыс. Белорусский язык будут сдавать около 28,5 тыс., а математику – 51,5 тыс. человек.

Напомним, что ЦТ по белорусскому языку пройдет 12 июня, по русскому – 14 июня, по обществоведению – 16 июня, по математике – 18 июня, по биологии – 20 июня, по иностранным языкам – 22 июня, по химии – 24 июня, по физике – 26 июня, по истории Беларуси – 28 июня, по географии – 30 июня, по всемирной истории – 2 июля.

Прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе пройдет 12-17 июля. Подача документов в вузы для поступающих на платной основе и не сдающих вступительные испытания непосредственно в них пройдет: в Академию и Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС 12-31 июля; в Белгосакадемии искусств и музыки, Белгосуниверситет культуры и искусств - с 12 июля по 2 августа; в другие вузы - с 12 июля по 4 августа. 18-21 июля пройдут экзамены в вузах МВД И МЧС, 18-26 июля - в вузах культурного профиля; 18-24 июля - в других вузах.

Выпускники педагогических классов, поступающие на педспециальности, подают документы 12-14 июля. Вступительные экзамены в вузах сельхозпрофиля пройдут 18-25 июля для очников и 6-15 декабря для заочников. Принимать документы заочников здесь будут с 15 ноября по 5 декабря.

 
 
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Регистрация на централизованное тестирование завершилась в Беларуси 1 июня. Для прохождения ЦТ зарегистрировалось более 92 тыс. абитуриентов.

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