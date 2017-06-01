|
Минздрав предлагает обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить без рецепта
02.06.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Министерство здравоохранения предлагает обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить в аптеке без рецепта. Новый перечень препаратов размещен на сайте ведомства. По данным пресс-службы ведомства, он незначительно отличается от того, который есть сейчас.
— Проект актуализирован с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств и существенно не изменился в сравнении с действующим, — комментируют в Минздраве. — Наши специалисты ожидают предложений и замечаний от специалистов, в том числе практикующих врачей и поставщиков.
Новый список препаратов, которые будут продаваться без рецепта, можно посмотреть
Замечания и предложения по проекту постановления предлагают направлять в управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава на электронный адрес
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения предлагает обсудить список лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Полный перечень препаратов размещен на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии