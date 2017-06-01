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Минздрав предлагает обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить без рецепта

02.06.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство здравоохранения предлагает обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить в аптеке без рецепта. Новый перечень препаратов размещен на сайте ведомства. По данным пресс-службы ведомства, он незначительно отличается от того, который есть сейчас.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Проект актуализирован с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств и существенно не изменился в сравнении с действующим, — комментируют в Минздраве. — Наши специалисты ожидают предложений и замечаний от специалистов, в том числе практикующих врачей и поставщиков.

Новый список препаратов, которые будут продаваться без рецепта, можно посмотреть здесь либо же на сайте Миздрава в разделе «Лекарственная политика».

Замечания и предложения по проекту постановления предлагают направлять в управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава на электронный адрес lekarstva@belcmt.by. Письма принимаются до 16 июня 2017 года.

 
 
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Министерство здравоохранения предлагает обсудить список лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Полный перечень препаратов размещен на сайте...

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