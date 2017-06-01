Минздрав предлагает обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить без рецепта

Министерство здравоохранения предлагает обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить в аптеке без рецепта. Новый перечень препаратов размещен на сайте ведомства. По данным пресс-службы ведомства, он незначительно отличается от того, который есть сейчас.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

— Проект актуализирован с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств и существенно не изменился в сравнении с действующим, — комментируют в Минздраве. — Наши специалисты ожидают предложений и замечаний от специалистов, в том числе практикующих врачей и поставщиков.

Новый список препаратов, которые будут продаваться без рецепта, можно посмотреть здесь либо же на сайте Миздрава в разделе «Лекарственная политика».

Замечания и предложения по проекту постановления предлагают направлять в управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава на электронный адрес lekarstva@belcmt.by . Письма принимаются до 16 июня 2017 года.