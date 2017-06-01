Дом для привидений: 9 лет в Несвиже не могут достроить гостиницу

В новой гостинице Несвижа из французских окон — от пола до потолка — должен был открываться панорамный вид на пруд и радзивилловский парк. Правда, за много лет никто этим пейзажем из своего номера так и не насладился. О том, что здание забросили и не достроили, красноречиво говорят пустые оконные проемы. В некоторых стеклопакетах выбит, видимо, телепорт для призраков, о которых так любят рассказывать в городе. А может, это приведения разозлились на инвесторов, которые так затянули строительство?





Кто дому хозяин?

Жители Несвижа уже и не помнят свою реакцию — ведь начиналось все целых 9 лет назад, — когда на месте расформированной воинской части в городе возвели стены будущей современной гостиницы. В 2008-м ООО «Культурное наследие» выкупило участок земли неподалеку от одной из главных достопримечательностей Несвижа — костела Божьего Тела. Эта организация совместно с ООО «Скорина» разработала и согласовала с соответствующими министерствами всю проектно-сметную документацию (что было непросто, поскольку участок находится в зоне, где расположены объекты, охраняемые ЮНЕСКО. — Прим. автора), после чего начали строить. Но так и не закончили…





Заброшенное трехэтажное здание не просто портит городской ландшафт, а представляет опасность. Группа школьников бросилась бежать, увидев через оконные проемы направлявшегося к стройке журналиста с фотокамерой. Неизвестно, насколько крепок там пол, но, по информации Несвижского райисполкома, стропильная система крыши уже гниет. А поскольку здание не строится и не введено в эксплуатацию, проверять его не имеют права ни МЧС, ни Госстройнадзор.

«В этом году данный объект снят с регистрации, потому что никаких работ там давно не производится. Если бы возведение гостиницы продолжалось, наши специалисты должны были бы выезжать на место и контролировать ход строительства и содержание площадки минимум раз в месяц», — сообщили в инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области.

В Несвижском райисполкоме предполагают, что все работы на данном объекте прекратились из-за разногласий, возникших внутри компании-инвестора.

— Мы неоднократно обращались к застройщику с просьбой хотя бы законсервировать объект, за нарушения выписывали штрафы, — рассказывает заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик. — В одно время они начали закрывать окна, крышу, но в целом консервацию так и не произвели. В прошлом году представитель инвестора приезжала в райисполком и убеждала нас, что они будут заниматься объектом. Возможно, даже продадут его. Первоначально за недостроенное здание хотели получить 2 миллиона долларов, потом опустили цену до 300 тысяч, но так и не продали. Просили местную власть найти им сначала соинвестора, затем проектную организацию, которая бы подготовила документы на консервацию недостроенного здания. Однако мы убеждены, что частное лицо обязано само решать подобные вопросы. А изъять у инвестора участок с недостроенным зданием райисполком не имеет права.





Когда строительство гостиницы только начиналось, территория была ограждена специальной сеткой, сегодня она открыта. Инвестор закон игнорирует, а райисполком не может тратить бюджетные деньги на упорядочивание частной территории. Так из-за нерадивого хозяина пострадать могут и дети, которым сколько ни объясняй, что находиться на стройках опасно, все равно там игры устраивают.

О перспективах

А между тем Несвижу нужны гостиницы. В сезон только за выходные город посещает до 5 тысяч человек, а за год до 400 тысяч. Но, к сожалению, многие из туристов вынуждены уезжать сразу после экскурсии лишь потому, что найти место для ночевки достаточно проблематично. Сейчас в Несвиже работают 1 гостиница и 1 отель, это только 56 номеров. Отель находится на территории замка Радзивиллов, предлагает комфортные условия в ценовом диапазоне от 120 рублей за стандартный двухместный номер до 360 рублей за улучшенный люкс. А гостиница принадлежит местному ЖКХ. Сутки в стандартном двухместном номере здесь стоят 45,28 руб. Но — внимание! — из 30 номеров только в 4 есть душ и туалет (такие соответственно подороже: 73,92 руб. — Прим. автора). Постояльцы остальных комнат вынуждены пользоваться удобствами в общем коридоре.

Как вариант — заплатив от 46 до 93 рублей, можно снять квартиру на сутки или коттедж у местных жителей (цены за ночь в одной спальне там начинаются от 70 рублей). Правда, были случаи, когда люди бронировали жилье по объявлению заранее, приезжали и вдруг узнавали, что на их место хозяева уже заселили других, тех, кто предложил более высокую цену. Или приходилось спать на несвежем постельном белье. Куда безопасней в таком случае совершать бронирование через проверенные сайты, где можно почитать отзывы.





Кстати, совсем скоро забронировать онлайн можно будет и номер в гостинице около ратуши (центр города. — Прим. автора), которая после длительной реконструкции откроется в начале июля. Много лет она принадлежала Несвижскому ЖКХ. Правда, коммунальникам, которые начали здесь ремонт, средств хватило лишь на замену инженерных сетей. Поэтому в райисполкоме решили выставить здание на продажу через аукцион. Его выкупил инвестор из Барановичей Сергей Рагоза, который закончил реконструкцию и довел гостиницу до стандартов трехзвездочной.





— На момент покупки все здесь было устаревшим, коридоры, номера — убогий островок советской эпохи. В первую очередь необходимо было повысить их комфортность. Разработали новый проектный план. Так, достроен целый мансардный этаж, на котором разместятся номера класса люкс. Также в здании гостиницы откроются кафе и большой банкетный зал. Сутки проживания в стандартном двухместном номере с включенным завтраком будут стоить примерно 112 рублей. Приобретая этот объект, мы понимали, что предстоит много работы, но, думаем, инвестиции себя оправдают. Ведь сегодня Несвиж — третий по посещаемости город в стране. А гостиниц и отелей на всех здесь пока не хватает.