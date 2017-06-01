В Печерском лесопарке Могилева обнаружили краснокнижный гриб

В Печерском лесопарке Могилева обнаружили редкий гриб — фомитопсис розовый, или розовый трутовик. Он занесен в Красную книгу Беларуси. О ценной находке сообщили активисты инициативы « Сохраним Печерский лесопарк ».



й Фото: vk.com/savepechersk

Редкий для Беларуси гриб обнаружили в Печерском лесопарке сотрудники института экспериментальной ботаники НАН Беларуси. Они проводят предварительную оценку лесопарка в качестве потенциально охраняемой природной территории.

— Эта находка означает, что у нас есть повод обратиться в Министерство природы для проведения более основательного изучения Печерского лесопарка и объявления его памятником природы местного значения, — пояснил TUT.BY активист движения за сохранение Печерского лесопарка Леонид Платоненко. — Уже установлено, что на всей территории лесопарка находятся возрастные деревья — им более 100 лет. Может, в Печерске есть и другие краснокнижные виды растений, кроме фомитопсиса.

Недели через две сотрудники института экспериментальной ботаники НАН дадут более детальное заключение о своих исследованиях Печерского лесопарка.

Фомитопсис розовый растет на территориях национальных парков «Беловежская пуща» и «Припятский». Гриб обнаружен также в Брестской (Пружанский район), Витебской (Толочинский район), Гомельской (Житковичский район) и Могилевской (Осиповичский район) областях. А теперь зафиксировали его и в Могилеве. Во всех местонахождениях численность вида невелика.

На сайте Министерства природы отмечают , что редкий гриб является индикатором старовозрастных лесов. В Беларуси встречаются его единичные экземпляры. Это обусловлено тем, что грибы собирают, лес вырубают, происходит хозяйственная трансформация земель.

Для сохранения этого вида растения необходимы периодический контроль состояния известных популяций и поиск новых, создание в местах роста специализированных заказников с запрещением антропогенных воздействий.