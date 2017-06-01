Передайте хозяину, что это позор: как крупный бизнес имитирует заботу

На кассе одного из гипермаркетов, декларирующего социальную ответственность бизнеса и заботу о незащищенных слоях населения, пожилая женщина попросила кассира: "Передайте своему хозяину, что это просто позор — скидка в одну копейку". Сотрудница сети отмахнулась, но глаза опустила — издевательская сумма скидки очевидна и ей. Sputnik разобрался в многообразии нюансов заботы крупного бизнеса о клиенте.

Не для пенсионеров, а для тех, кто больше купит

Большинство гипермаркетов декларируют не просто социальную ответственность, но и особенно заботятся о пенсионерах. Недавно одна из крупных сетей ввела пенсионную скидочную карту. Карта обещает всякому владельцу скидку по будням в первой половине дня (с 9:00 до 15:00) в размере 3%.

Эта скидка перестает действовать, если в предыдущем месяце общая сумма покупок не превысила 300 рублей — в таком случае начинают работать те же правила, что и для обычной скидочной карты. Иными словами, если пенсионер тратит 300 рублей в месяц на еду (а это тянет на прожиточный минимум), со своей пенсионной скидочной картой он будет получать такую же скидку на тех же условиях, что и все остальные владельцы обычной скидочной карты.

К тому же, скидка не предоставляется на товары по акции, на товары со скидками и просто на товары из "перечня, установленного правилами компании". Довольно очевидно, что пенсионеры выбирают товары в первую очередь со скидкой — и пенсионная карточка превращается в "тыкву".



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские продукты

Вместо поддержки малообеспеченных слоев населения, которую декларирует бизнес, более высокую скидку получают те, у кого есть деньги (например, для тех, кто в предыдущем месяце оставил в гипермаркете больше 500 рублей, скидка составит 4%). Фактически крупный бизнес привлекает к себе пенсионеров обещанием позаботиться о них, получает клиента, но в ответ дает очень немногое.

Маргелов: это не социальная ответственность

Понятие социальной ответственности бизнеса включает в себя ответственность перед своими работниками, перед государством и перед обществом.

"В рамках этого определения гипермаркеты, делающие скидку пенсионерам в пределе 3%, которая, к тому же, порой аннулируется до того, как ты успел извлечь из нее прибыль, не демонстрируют социальную ответственность, а совершают маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей тех или иных социальных групп. Они не ставят перед собой задачу окружить заботой пенсионеров", — пояснил Виктор Маргелов, сопредседатель союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".

При этом Маргелов рассказал, что пенсионеры могут позаботиться о себе и друг о друге, и это будет куда эффективнее, чем приобрести скидочную карту гипермаркета.

"Объединившись, пенсионеры могли бы действительно по более низкой цене получать необходимый товар. Мы уже начали вести работу в этом направлении — это кооперативная схема, в нашей стране она почти не функционирует. А вот в Российской Федерации потребительские кооперативы нового формата уже работают. Например, пенсионерами востребована картошка. Координатор движения собирает информацию о том, кто и сколько будет брать картошки. Есть исполнительная структура, которая не зарабатывает прибыль на том, что привозит картошку, а компенсирует расходы — транспортные и организационные. В итоге каждый, кто подключился к такой схеме, по ряду позиций может получить не 3% скидки, а 30% — и это на продовольственные товары. Это система местной закупки, технологии позволяют ей развиваться", — пояснил Маргелов и отметил, что для того, чтобы такая схема заработала, необходимо появление активных людей в каждом районе.

"Не нужно забывать и о качестве продукта: нужно иметь не просто дешевые, но качественные продукты, и особенно пенсионерам", — подчеркнул эксперт.

Кто дает скидки, и нужны ли они нам

Большинство гипермаркетов предоставляют пенсионные скидки в первой половине дня. Так, сеть "Алми" предлагает приобрести пенсионерам товары со скидкой в 5%. Сеть "Белмаркет" предлагает трехпроцентную скидку с 9:00 до 12:00. У "Виталюра" пенсионная скидка зависит от суммы покупки — если цифра в чеке меньше 50 рублей, скидка составит 3%, если больше — поднимется до 5%. "Евроопт" запустил карточку "Пенсионная" и дает трехпроцентную скидку с 9:00 до 15:00. В "Рублевском" трехпроцентную скидку дают с 9:00 до 12:00. "Соседи" дают в это же время двухпроцентную скидку на накопительную карту. Прочие гипермаркеты скидки пенсионерам не предлагают, но многие ввели скидочные карты, которые зависят от суммы покупки — не имитируя заботу.



© Sputnik/ Анна Соколова Пенсионеры выбирают товары в первую очередь со скидкой — и пенсионная карточка превращается в "тыкву"

"Пенсионеру, как и любому потребителю, нужно подсчитывать цену продукта с учетом скидки. Часто приходят пенсионеры и говорят — где ваши скидки? Я предлагаю сравнить наши цены без скидок и цены других магазинов со скидками. Оказывается, что ряд магазинов не играет в эти игры — продает товар дешевле, не заманивая скидками. У пенсионеров есть время, пусть сравнивают цены, буквально ходят с блокнотами и выписывают, и сравнивают", — посоветовал Маргелов.