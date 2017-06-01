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Минчан призывают не покупать продукты у бабушек возле метро

02.06.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Минчанам во избежание возникновения проблем со здоровьем не следует приобретать продукты питания в местах, не предназначенных для торговли, сообщили Sputnik в пятницу в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Минчан призывают не покупать продукты у бабушек возле метро
© Pixabay
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С приходом тепла в столице активизировались продавцы продуктов "с рук": стихийные рынки, несмотря на меры административного воздействия, возникли во многих местах Минска – возле метро, крупных ТЦ, где торговлей занимаются в основном пенсионеры.

"Продавцы, предлагающие к приобретению товары "с рук", не несут перед покупателями ответственности за качество и безопасность продукции; соблюдение сроков годности и условий ее хранения", – сказали эпидемиологи.

Кроме того, такие торговцы зачастую продают продукты с земли или машин, не предназначенных для перевозки пищевой продукции, они нередко не только не соблюдают правила личной гигиены, но и могут быть носителями инфекционных заболеваний.

По словам специалистов, употребление продуктов, купленных "с рук", может привести к пищевым отравлениям, в том числе ботулизму, или острым кишечных инфекциям. 

Эпидемиологи столицы призвали минчан быть осторожными и не приобретать такие товары, чтобы не рисковать своим здоровьем.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты констатируют, что еда, купленная "с рук", может привести к пищевым отравлениям.

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