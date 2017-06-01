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Лекарства от аллергии, антибиотики и арбидол хотят продавать по рецептам

02.06.2017 14:14 — Новости Общества | БДГ  
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Министерство здравоохранения Беларуси планирует ужесточить перечень лекарственных средств, реализуемых в аптеках без рецепта врача.

Проект соответствующего решения вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 16 июня, а замечания можно присылать на электронный адрес lekarstva@belcmt.by.

Вынесенный на общественное обсуждение документ содержит перечень лекарств на 46 страницах, при этом в нем не указано, какие именно препараты вычеркнут из безрецептурного списка.

Его сопоставление с действующим перечнем с действующим показывает, что по рецепту планируется отпускать антигистаминные препараты, антибиотики, ноотропы, фезам, арбидол и ряд иных лекарственных средств.

Напомним, что с 1 июля 2012 года в Беларуси был усилен контроль за продажей в аптеках лекарств без рецепта в целях предотвращения бесконтрольного самолечения, которое несет серьезную угрозу жизни и здоровью пациентов. В перечень лекарств, отпускаемых только по рецепту, входят психотропные, наркотические лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний.

Минздрав запретил аптекам отпускать необходимые препараты без рецептов еще в 2011 году. Учитывая возникший ажиотажный спрос граждан на все медпрепараты и другие сложности, связанные с запретом продажи лекарств без рецепта, Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение до середины 2012 года не наказывать аптеки за продажу лекарств без рецепта.

 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси планирует ужесточить перечень лекарственных средств, реализуемых в аптеках без рецепта врача.

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