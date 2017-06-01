Лекарства от аллергии, антибиотики и арбидол хотят продавать по рецептам

Министерство здравоохранения Беларуси планирует ужесточить перечень лекарственных средств, реализуемых в аптеках без рецепта врача.

Проект соответствующего решения вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 16 июня, а замечания можно присылать на электронный адрес lekarstva@belcmt.by .

Вынесенный на общественное обсуждение документ содержит перечень лекарств на 46 страницах, при этом в нем не указано, какие именно препараты вычеркнут из безрецептурного списка.

Его сопоставление с действующим перечнем с действующим показывает, что по рецепту планируется отпускать антигистаминные препараты, антибиотики, ноотропы, фезам, арбидол и ряд иных лекарственных средств.

Напомним, что с 1 июля 2012 года в Беларуси был усилен контроль за продажей в аптеках лекарств без рецепта в целях предотвращения бесконтрольного самолечения, которое несет серьезную угрозу жизни и здоровью пациентов. В перечень лекарств, отпускаемых только по рецепту, входят психотропные, наркотические лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний.