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Лекарства от аллергии, антибиотики и арбидол хотят продавать по рецептам
02.06.2017 14:14 — Новости Общества | БДГ
Министерство здравоохранения Беларуси планирует ужесточить перечень лекарственных средств, реализуемых в аптеках без рецепта врача.
Проект соответствующего решения вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 16 июня, а замечания можно присылать на электронный адрес
Вынесенный на общественное обсуждение
Его сопоставление с действующим перечнем с действующим показывает, что по рецепту планируется отпускать антигистаминные препараты, антибиотики, ноотропы, фезам, арбидол и ряд иных лекарственных средств.
Напомним, что с 1 июля 2012 года в Беларуси
Минздрав
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Министерство здравоохранения Беларуси планирует ужесточить перечень лекарственных средств, реализуемых в аптеках без рецепта врача.
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