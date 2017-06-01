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Два призывника осуждены в Минской области за уклонение от службы

02.06.2017 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Вступили в законную силу приговоры судов Березинского и Пуховичского районов в отношении уклонявшихся от службы в армии 27-летнего жителя Березинского и 22-летнего жителя Пуховичского районов. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 435 УК.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Владимир Мокат, молодые люди являлись призывниками и были обязаны прибыть в военные комиссариаты на мероприятия призыва на срочную воинскую службу в соответствии с указом президента от 11 февраля 2016 года № 51 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и призыве граждан на срочную военную службу в феврале-мае 2016 года». Однако они не явились без уважительных причин по повесткам в установленные сроки в райвоенкоматы на заседания призывных комиссий, а также для прохождения медицинского обследования, чем совершили уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.

Приговором суда Березинского района 27-летнему мужчине назначено наказание в виде двух месяцев ареста, а приговором суда Пуховичского района 22-летнему местному жителю — в виде штрафа в размере 100 базовых величин.

 
 
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Один мужчина получил штраф, а другой - арест.

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