Минздрав: список безрецептурных препаратов не сильно изменился

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Существенных изменений в списке отпускаемых без рецепта врача медицинских препаратов нет, заявили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Проект нового перечня безрецептурных препаратов находится сейчас на общественном обсуждении в Беларуси: по сравнению с аналогичным документом 2012 года, из него пропали некоторые лекарственные средства.

"Изменения незначительные, они связаны в первую очередь с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств", — сообщили Sputnik в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что документ находится на общественном обсуждении до 16 июня, а текст его опубликован на сайте министерства.

"Мы ждем предложений и замечаний от врачей-практиков и поставщиков лекарственных средств", — добавили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Список безрецептурных препаратов был ужесточен еще в 2012 году: в него вошли 964 позиции, что соответствует приблизительно двум тысячам товарных наименований лекарственных средств. Большая часть антибиотиков, а также гипертензивные средства, противозачаточные препараты и иные популярные лекарства с тех пор продаются по рецепту врача.