ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав: список безрецептурных препаратов не сильно изменился

02.06.2017 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Существенных изменений в списке отпускаемых без рецепта врача медицинских препаратов нет, заявили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Проект нового перечня безрецептурных препаратов находится сейчас на общественном обсуждении в Беларуси: по сравнению с аналогичным документом 2012 года, из него пропали некоторые лекарственные средства.

"Изменения незначительные, они связаны в первую очередь с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств", — сообщили Sputnik в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что документ находится на общественном обсуждении до 16 июня, а текст его опубликован на сайте министерства.

"Мы ждем предложений и замечаний от врачей-практиков и поставщиков лекарственных средств", — добавили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Список безрецептурных препаратов был ужесточен еще в 2012 году: в него вошли 964 позиции, что соответствует приблизительно двум тысячам товарных наименований лекарственных средств. Большая часть антибиотиков, а также гипертензивные средства, противозачаточные препараты и иные популярные лекарства с тех пор продаются по рецепту врача.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве призвали врачей-практиков и поставщиков лекарственных средств к обсуждению проекта нового перечня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Карпенко: спорт – неотъемлемая часть системы высшего образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика