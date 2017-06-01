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Минздрав: список безрецептурных препаратов не сильно изменился
02.06.2017 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Существенных изменений в списке отпускаемых без рецепта врача медицинских препаратов нет, заявили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
Проект нового перечня безрецептурных препаратов находится сейчас на общественном обсуждении в Беларуси: по сравнению с аналогичным документом 2012 года, из него пропали некоторые лекарственные средства.
"Изменения незначительные, они связаны в первую очередь с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств", — сообщили Sputnik в Минздраве.
В ведомстве также напомнили, что документ находится на общественном обсуждении до 16 июня, а текст его опубликован на сайте министерства.
"Мы ждем предложений и замечаний от врачей-практиков и поставщиков лекарственных средств", — добавили в Министерстве здравоохранения Беларуси.
Список безрецептурных препаратов был ужесточен еще в 2012 году: в него вошли 964 позиции, что соответствует приблизительно двум тысячам товарных наименований лекарственных средств. Большая часть антибиотиков, а также гипертензивные средства, противозачаточные препараты и иные популярные лекарства с тех пор продаются по рецепту врача.
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В ведомстве призвали врачей-практиков и поставщиков лекарственных средств к обсуждению проекта нового перечня.
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