Карпенко: спорт – неотъемлемая часть системы высшего образования

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью системы образования в Беларуси, заявил министр образования республики Игорь Карпенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко поставил 10 задач для белорусского спорта

30 мая в штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось Олимпийское собрание. В мероприятии приняли участие порядка 200 человек: атлеты, тренеры, руководители федераций и функционеры. Президент Беларуси Александр Лукашенко, избранный главой НОК, озвучил десять первостепенных задач перед отечественным спортом, среди которых работа в сфере студенческого спорта. Он, по словам главы государства, должен стать опорой профессиональному.

"Нужно отметить, что физкультура и спорт — это неотъемлемая часть образовательной системы и система высшего образования в этом плане не исключение. Скорее, наверное, показатель высокой организационной работы, которая проводится всеми учреждениями образования независимо от ведомственной подчиненности", — заявил Карпенко журналистам в пятницу после торжественной церемонии открытия Республиканской универсиады-2017.

В качестве примера министр привел универсиаду, где все белорусские вузы без исключения представили свои команды. Нынешнее спортивное мероприятие Карпенко назвал "историческим рубежом" в преддверии II Евроигр, которые Беларусь примет в 2019 году.

Он добавил, что сегодня в стране разработана система морального и материального стимулирования молодых спортсменов, которые показывают определенные результаты.

"Скажу больше, мы планируем в июне провести совместную коллегию с Минздравом и Минспорта, где рассмотрим вопрос развития здоровьясберегающей среды физической культуры и спорта в системе образования. Я думаю, что мы выработаем дополнительные подходы, которые будут стимулировать массовый спорт по всем уровням системы образования для того, чтобы у спорта высоких достижений была возможность отбора тех лучших ребят которые могут показать результат", — заключил Карпенко.