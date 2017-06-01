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Карпенко: спорт – неотъемлемая часть системы высшего образования

02.06.2017 14:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью системы образования в Беларуси, заявил министр образования республики Игорь Карпенко.

Карпенко: спорт – неотъемлемая часть системы высшего образования
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко поставил 10 задач для белорусского спорта

30 мая в штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось Олимпийское собрание. В мероприятии приняли участие порядка 200 человек: атлеты, тренеры, руководители федераций и функционеры. Президент Беларуси Александр Лукашенко, избранный главой НОК, озвучил десять первостепенных задач перед отечественным спортом, среди которых работа в сфере студенческого спорта. Он, по словам главы государства, должен стать опорой профессиональному.

"Нужно отметить, что физкультура и спорт — это неотъемлемая часть образовательной системы и система высшего образования в этом плане не исключение. Скорее, наверное, показатель высокой организационной работы, которая проводится всеми учреждениями образования независимо от ведомственной подчиненности", — заявил Карпенко журналистам в пятницу после торжественной церемонии открытия Республиканской универсиады-2017.

В качестве примера министр привел универсиаду, где все белорусские вузы без исключения представили свои команды. Нынешнее спортивное мероприятие Карпенко назвал "историческим рубежом" в преддверии II Евроигр, которые Беларусь примет в 2019 году.

Он добавил, что сегодня в стране разработана система морального и материального стимулирования молодых спортсменов, которые показывают определенные результаты.

"Скажу больше, мы планируем в июне провести совместную коллегию с Минздравом и Минспорта, где рассмотрим вопрос развития здоровьясберегающей среды физической культуры и спорта в системе образования. Я думаю, что мы выработаем дополнительные подходы, которые будут стимулировать массовый спорт по всем уровням системы образования для того, чтобы у спорта высоких достижений была возможность отбора тех лучших ребят которые могут показать результат", — заключил Карпенко.

 
Теги: Минск
 
 
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