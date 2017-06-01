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Могилевская милиция перекрыла канал поставки метамфетамина из России

02.06.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Канал поставки особо опасных психотропных веществ из России перекрыли могилевские милиционеры 31 мая. В ходе проведения международной антинаркотической операции задержали могилевчанина с крупной партией метамфетамина, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Фото: УВД Могоблисполкома

32-летнего могилевчанина задержали с 63,82 грамма метамфетамина, рассказал заместитель начальника оперативно-поискового отдела УВД Максим Яртым. Психотроп был расфасован в свертки для продажи. Всего свертков было около ста — это более 300 доз наркотика. Стоимость изъятой партии метамфетамина на «черном рынке» может быть оценена до 10 тыс. долларов.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Задержали 32-летнего могилевчанина с наркотиком, который был расфасован в пакеты для продажи.

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