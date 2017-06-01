|
Могилевская милиция перекрыла канал поставки метамфетамина из России
02.06.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Канал поставки особо опасных психотропных веществ из России перекрыли могилевские милиционеры 31 мая. В ходе проведения международной антинаркотической операции задержали могилевчанина с крупной партией метамфетамина, сообщили в
32-летнего могилевчанина задержали с 63,82 грамма метамфетамина, рассказал заместитель начальника оперативно-поискового отдела УВД Максим Яртым. Психотроп был расфасован в свертки для продажи. Всего свертков было около ста — это более 300 доз наркотика. Стоимость изъятой партии метамфетамина на «черном рынке» может быть оценена до 10 тыс. долларов.
В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержали 32-летнего могилевчанина с наркотиком, который был расфасован в пакеты для продажи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии