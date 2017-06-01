Могилевская милиция перекрыла канал поставки метамфетамина из России

Канал поставки особо опасных психотропных веществ из России перекрыли могилевские милиционеры 31 мая. В ходе проведения международной антинаркотической операции задержали могилевчанина с крупной партией метамфетамина, сообщили в УВД Могоблисполкома .



Фото: УВД Могоблисполкома

32-летнего могилевчанина задержали с 63,82 грамма метамфетамина, рассказал заместитель начальника оперативно-поискового отдела УВД Максим Яртым. Психотроп был расфасован в свертки для продажи. Всего свертков было около ста — это более 300 доз наркотика. Стоимость изъятой партии метамфетамина на «черном рынке» может быть оценена до 10 тыс. долларов.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.