В Гродненской области к началу купального сезона подготовили более 40 оборудованных пляжей

Купальный сезон в Гродненской области открылся на 44 пляжах в официальных зонах отдыха. Специалисты провели мониторинг воды и проверили песок на пляжах. Для жителей каждого района области подготовлены специальные места для отдыха, большинство из которых — с оборудованными пляжами, сообщает БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстравтивный характер

«Санитарная служба проводит мониторинг зон отдыха, предназначенных для купания: к сезону подготовлены 44 пляжа. На всех проведена работа по благоустройству: отремонтированы и установлены новые теневые навесы, кабинки для переодевания. Начался отбор проб воды в водоемах по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. С 1 июня он проводится еженедельно», — отметили в отделе гигиены Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На сегодня вода соответствует нормам во всех водоемах в официальных зонах отдыха. Также к началу сезона проверили песок на пляжах, очистили дно в местах для купания, установили детские и взрослые купальни. На большинстве пляжей есть питьевые фонтанчики и душевые кабины.

Обустроены стоянки для автомобилей, отработаны вопросы по наведению порядка в зонах отдыха и вывозу мусора. Обследование пляжей провели и специалисты ОСВОД.

В Гродненской области безопасность на водоемах будут обеспечивать 9 спасательных станций и 15 постов, оснащенных необходимым оборудованием и укомплектованных необходимыми специалистами. За последние годы в зоне их ответственности несчастные случаи не фиксировалось.