В Рогачевском районе нашли мешок с человеческими костями

В одной из деревень на месте снесенных домов был обнаружен скелет человека. Останки лежали в мешке и были тщательно замаскированы. Опытные эксперты установили, что человек погиб более 10 лет назад, это было убийство. Скорей всего, смертельный удар нанесли топором.

В снесенном доме до 2001 года проживал мужчина. Предположительно, его останки и были обнаружены в спрятанном пакете. Это и подтвердила экспертиза, когда специалисты взяли образцы для выделения генотипа убитого и его живых родственников.

Судя по пролому черепа, мужчина умер от удара топором. Следствие полагает, что убийцей мог стать родной брат погибшего. Тогда 16 лет назад родственник заявил милиции, что владелец дома уехал на заработки в Россию, с тех пор связь с ним была потеряна. По многочисленным показаниям односельчан, между братьями всегда возникали ссоры и конфликты. Часто перепалки происходили из-за денег. Следователи предположили, что мотивом убийства могла послужить пенсия матери или денежная компенсация, выплаченная пенсионерке Германией, как бывшему узнику нацистских лагерей.

Допросить и уж тем более узнать подробности ссоры и убийства у предполагаемого подозреваемого следствию не удалось. Сам брат погибшего скончался в 2010 году. Следователи предполагают, что на протяжении 9 лет мужчина никому не рассказывал о конфликте, который впоследствии перерос в смертельную драму.

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