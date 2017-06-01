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Педагог-психолог: Переносить уроки на 9.00 так же недопустимо, как не выпускать детей на перемены

02.06.2017 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Переносить время начала уроков без научного обоснования и исследований, равно как и принимать пятилеток в первый класс или не позволять ученикам начальной школы двигаться на перемене — преступление, считает педагог-психолог, консультант по вопросам обучения и издатель «Полосатой газеты» Анна Грановская. Она стала гостьей нового выпуска проекта «Не стыдно спросить».

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Сокращать перемены в школе за счет более позднего начала уроков нельзя. Это приведет к коллапсу в школьных столовых, спешке и нехватке времени для необходимого детям отдыха. Гостья TUT.BY поделилась своим мнением о том, как должны внедряться инновации в сферу образования. Также педагог-психолог рассказала, как определить готовность ребенка к школе, стоит ли отдавать в школу пятилеток и что лучше для ребенка на летних каникулах — отдых или дополнительные занятия.

Полную версию программы вы найдете в нашем паблике в Facebook.

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Переносить время начала уроков без научного обоснования и исследований, равно как и принимать пятилеток в первый класс или не позволять ученикам начальной школы...

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