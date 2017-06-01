БРЕСТ, 2 июн – Sputnik. Более 16 тонн наркотиков изъяли из оборота правоохранители за неделю в рамках операции "Канал – Западный заслон", заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.



© Sputnik / Виктор Толочко КГБ Беларуси накрыл нарколабораторию

Органы внутренних дел и антинаркотические ведомства государств-членов ОДКБ с 29 мая по 2 июня провели международную субрегиональную операцию, в которой было задействовано более 20 тысяч сотрудников правоохранительных, контрольных и надзорных структур.

"В результате операции из незаконного оборота было изъято более 16,7 тонны наркотиков, из них более 15,5 тонны опия, более 600 килограммов гашиша, 55,4 килограмма марихуаны, более 39,5 килограмма героина, более 212 килограммов наркотических средств синтетического ряда", – сообщил Семериков.

Кроме того, было выявлено 808 наркопреступлений, возбуждено более 10,6 тысячи уголовных дел. У правонарушителей было изъято 242 единицы огнестрельного оружия, около 5 тысяч боеприпасов, а также материальных ценностей на сумму более 107 тысяч долларов.

Для сравнения, по информации Семерикова, в 2003 году было изъято из незаконного оборота порядка двух тонн наркотиков.

"Самое ценное, что эти тонны наркотиков не попали на наркорынок. Изымая их из оборота, мы обеспечивали безопасность жителей всех стран ОДКБ и наших ближайших соседей. Мы полагаем, что проведенная нами работа очень эффективна", – рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

По его словам, Беларусь является как страной наркопотребления, так и государством транзита.

"Транзит идет как в европейском направлении, так и через Европу к нам и впоследствии в Россию. Из Европы к нам едет, как правило, марокканский гашиш, из Латинской Америки – кокаин, из Европы – марихуана, с восточного направления приезжают опиаты и синтетические наркотики", – отметил Казакевич.

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов сообщил, что взаимодействие россиян с белорусскими коллегами сегодня находится на очень высоком уровне.

"У нас идет непрекращающийся обмен информацией. По данным наших коллег очень большое количество преступлений мы раскрываем. Правоохранительные органы Беларуси создали такие условия у себя в республике, что производить наркотики для Беларуси белорусы уезжают в другие страны, в том числе в Россию", – рассказал Храпов.