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На четыре ЦТ регистрировался каждый четвертый абитуриент
02.06.2017 16:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. На сдачу централизованного тестирования зарегистрировались 92,3 тысячи человек, сообщили в пятницу в РИКЗ Беларуси.
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Регистрация на централизованное тестирование завершилась 1 июня. По итогам этого года, записались для прохождения ЦТ 92274 тысячи людей — на восемь тысяч меньше, чем в 2016-м.
Однако порядка 40% абитуриентов решили сдавать не три, а четыре ЦТ — такая возможность появилась у белорусов с этого года.
Согласно данным РИКЗ, на русский язык зарегистрировалось 75,4 тысячи абитуриентов, на белорусский записались 28,5 тысяч, на математику — более 51 тысячи, на физику — порядка 30 тысяч абитуриентов.
Сдавать ЦТ по биологии и английскому решили порядка 29 тысяч человек.
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Возможностью сдавать четыре ЦТ вместо трех в этом году воспользовались 40% абитуриентов.
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