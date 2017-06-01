На четыре ЦТ регистрировался каждый четвертый абитуриент

МИНСК, 2 июн — Sputnik. На сдачу централизованного тестирования зарегистрировались 92,3 тысячи человек, сообщили в пятницу в РИКЗ Беларуси.

Регистрация на централизованное тестирование завершилась 1 июня. По итогам этого года, записались для прохождения ЦТ 92274 тысячи людей — на восемь тысяч меньше, чем в 2016-м.

Однако порядка 40% абитуриентов решили сдавать не три, а четыре ЦТ — такая возможность появилась у белорусов с этого года.

Согласно данным РИКЗ, на русский язык зарегистрировалось 75,4 тысячи абитуриентов, на белорусский записались 28,5 тысяч, на математику — более 51 тысячи, на физику — порядка 30 тысяч абитуриентов.

Сдавать ЦТ по биологии и английскому решили порядка 29 тысяч человек.

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