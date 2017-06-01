Изъято более 16 тонн наркотиков. В Бресте подвели итоги международной спецоперации

Наркоторговцы продолжают использовать Беларусь для наркотрафика. При этом, если из Европы через нас пытаются провезти гашиш и марихуану, то с Востока — опиаты и синтетические наркотики. Об этом сообщил начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич на пресс-конференции по итогам антинаркотической операции «Канал — Западный заслон».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 29 мая по 2 июня прошла международная операция «Канал — Западный заслон», участие в которой приняли правоохранители и сотрудники компетентных органов из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Афганистана, Ирана, Литвы и Польши. К ним также подключились специалисты антинаркотических ведомств государств-членов ОДКБ, Интерпола, финансовой разведки, таможенники и пограничники.

В результате масштабного антинаркотического мероприятия удалось изъять более 16,7 тонн наркотиков. Из них 15,5 тонн опия, более 600 кг гашиша, 55,4 кг марихуаны, 39,5 кг героина, 212 кг синтетических наркотиков. Львиная доля изъятых наркотиков приходится на Иран. По Беларуси цифры скромные. За время спецоперации изъяли 41 грамм психотропных и сильнодействующих веществ, 192 гр гашиша, 5 гр марихуаны. Такие цифры были озвучены на пресс-конференции в Бресте, где работал международный координационный штаб по проведению операции.

Как отметил Геннадий Казакевич, наркоторговцы продолжают использовать Беларусь для контрабанды запрещенных веществ.

«Условно наркопроблему в Беларуси можно разделить на две составляющие. С одной стороны мы являемся „страной наркопотребления“. Проблема наркотизации населения по прежнему актуальна. С другой стороны мы являемся страной транзита. При этом транзит идет как в Европейском направлении, так и через Европу к нам, а затем в Россию. Из Европы к нам едет, как правило, марокканский гашиш, марихуана, из Латинской Америки — кокаин. С восточного направления к нам приезжают опиаты и синтетические наркотики», — отметил собеседник.

Согласно озвученным данным, в Беларуси выявлялись мелкие нарколаборатории. Однако незаконные вещества, которые в них выращивались, производились злоумышленниками для личного потребления, а не для продажи.

«Беларусь однозначно не является страной-производителем (наркотиков — TUT.BY). Те помещения, которые мы выявляем для выращивания той же самой конопли, носят не системный характер. Наркоманы сами закупают семена конопли, их возделывают, выращивают и потребляют», — резюмировал Геннадий Казакевич.