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Жертв искал в соцсетях. 3 года колонии получил 29-летний житель Бреста за развращение школьниц
02.06.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте огласили приговор по обвинению 29-летнего жителя города в развращении несовершеннолетних.
Жертв мужчина находил в интернете, Бреста обвиняется в развращении несовершеннолетних девочек">сообщал ранее Следственный комитет. Ориентировался преимущественно на несовершеннолетних девочек из Бреста, чтобы в перспективе с ними можно было встретиться в городе. Затем он заводил с несовершеннолетними интимную переписку, во время которой подталкивал к ранней половой жизни. Некоторым собеседницам он высылал фотографии и видеоролики порнографического содержания. Он также просил жертв сделать откровенные фото и отправить ему. Потерпевшими от действий обвиняемого признаны две девочки 12 и 13 лет.
«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 168 УК) и развратных действиях (ч. 1 ст. 169 УК) и назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук.
Обвиняемого также обязали выплатить 200 базовых величин штрафа (4600 рублей).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В прокуратуре городе подчеркнули, что одним из важных инструментов профилактики подобных преступлений является родительских контроль за кругом общения своих детей в том числе и в социальных сетях.
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Ориентировался преимущественно на несовершеннолетних девочек из Бреста, чтобы в перспективе с ними можно было встретиться в городе.
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