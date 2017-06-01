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Из Могилева начали летать чартеры в Турцию
02.06.2017 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Из Могилева начали летать чартеры в Турцию. Первый самолет вылетел из могилевского аэропорта 2 июня.
Туристы на первом чартере из аэропорта Могилев улетели на Анталийское побережье. Рейсы в Турцию будут осуществляться все лето. Планируется, что всего их будет десять.
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Первый рейс отправился 2 июня и долетел на побережье Анталии.
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