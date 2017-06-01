Из Могилева начали летать чартеры в Турцию. Первый самолет вылетел из могилевского аэропорта 2 июня.

Туристы на первом чартере из аэропорта Могилев улетели на Анталийское побережье. Рейсы в Турцию будут осуществляться все лето. Планируется, что всего их будет десять.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

