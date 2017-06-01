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В Могилеве испортили три подземных мусорных контейнера. Их ремонт обойдется в круглую сумму

02.06.2017 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве вандалы испортили три подземных мусорных контейнера, сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам МГКУП «Управление коммунальных предприятий» Юрий Макацария. Их замена обойдется примерно в 2 тыс. рублей.


Повреждения обнаружили рабочие во время выгрузки мусора и позвонили в милицию. В мягких мешках подземных мусорных контейнеров сделаны разрезы двухслойной пропиленовой ткани длинной до 1 м.

В итоге три контейнера выведены из строя. Замена одного из них обойдется примерно в 685 рублей, рассказал Юрий Макацарий. Ранее неизвестные дважды поджигали контейнеры.


Всего в Могилеве оборудовано 10 площадок с 14 заглубленными мусорными контейнерами. Каждый вмещает до 5 кубометров отходов. Подземные контейнеры отличаются экономичностью, удобством в обслуживании, эстетичностью и отсутствием запаха.

 
Теги: Могилев
 
 
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