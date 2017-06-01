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Минчанин не смог бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Мингорисполком: "Были технические сложности"

02.06.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратился минчанин Андрей. Перед операцией терапевт назначил ему анализ на ВИЧ, но сдать его бесплатно, утверждает мужчина, он не смог. Сказали: «В связи с отсутствием комплектующих». В комитете по здравоохранению Мингорисполкома ситуацию пояснили так: имели место технические сложности, сейчас ситуация решена.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Андрей наблюдается в 31-й поликлинике Минска. 26 мая терапевт назначил ему анализ на ВИЧ.

— Я пошел в процедурную, а там шильдочка, что с 24 мая эти анализы не принимаются в связи с отсутствием комплектующих, — рассказывает собеседник. — В регистратуре на мой вопрос, когда это будет исправлено, ответили: пока нет реагентов, ничего не будет. А когда они появятся, дополнительно сообщим.

В четверг, 1 июня, Андрей Александрович, снова направился в процедурную. Табличка все еще висела. По совету специалистов он обратился в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, куда в итоге образцы крови из поликлиник поступают для исследований.

— Там сказали, анализ сделать можно, но только платно, и стоит это 4 рубля, — продолжает мужчина. — Для бесплатного исследования реагентов нет.

TUT.BY решил лично проверить ситуацию и в пятницу днем позвонили в регистратуру 31-й поликлиники. На вопрос, можно ли у вас бесплатно сдать анализ на ВИЧ, в регистратуре ответили, что кровь в процедурной возьмут, но когда будут готовы результаты, не знают, так как нет тест-систем.

— Такая проблема существует с 24 мая, и она не только у нас, а по всему городу, — говорят в регистратуре. — Обратитесь в частные медицинские лаборатории.

— В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, куда мы возим кровь на на исследование, нет тест-систем, — поясняют ситуацию в процедурной. — Почему? Не знаю, может не закупили. Сейчас же все повально стали сдавать анализ на ВИЧ. Его назначают всем перед операцией. А еще у нас заметно увеличилось число беременных, а они, пока в декрете, сдают этот анализ три раза.

— Если анализ перед операцией, то вы можете сдать его на платной основе, — отвечают на наш звонок в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

— А бесплатно?

— Бесплатно можно сдать в поликлинике, но кровь будет заморожена. Результаты появятся по мере появления тест-системы. Если вас это устраивает, можете сдать в поликлинике бесплатно.

По поводу возникшей ситуации в комитете по здравоохранению Мингорисполкома сообщили, что «имели место технические сложности, а сейчас скрининговые исследования на ВИЧ-инфекцию выполняются в полном объеме».

— Забор крови на ВИЧ-инфекцию осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Минска в течение всей рабочей недели, в том числе и анонимно, — посоветовали в комитете. — Кроме того, кровь для анализа на ВИЧ можно анонимно сдать в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что сейчас тест-системы для проведения тестирования на ВИЧ имеются в лабораториях в достаточном количестве.

— Все ранее подготовленные пробы будут исследованы в ближайшее время, — отметили в ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY обратился минчанин Андрей Александрович. Перед операцией терапевт назначил ему анализ на ВИЧ, но, сдать его бесплатно, утверждает мужчина, он не...

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