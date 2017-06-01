Себе и соседям: гомельчане благоустроили двор для детей за свой счет

ГОМЕЛЬ, 2 июня — Sputnik. Три часа веселья во дворе своим детям организовали живущие по соседству родители. Энтузиазма хватило на полноценную программу с конкурсами и сладкими угощениями для полусотни ребятишек.

Поводом собраться стала не только праздничная дата в календаре. В марте жители занялись благоустройством дворовой территории за свой счет. Денег и сил хватило на установку качелей, закупку футбольных ворот и волейбольной сетки. Это пока. В ближайших планах — купить ещё один комплект качелей, а в перспективе — найти спонсоров на современный детский городок. Праздник двора дал возможность подвести в широком кругу первые итоги народной инициативы. Пока дети веселились, родители делились впечатлениями. Похоже, они сами до конца не верили, что все у них получится.



© Sputnik/ Анна Соколова Информационную кампанию жители домов развернули в Viber, где даже обсуждают, какие нарисовать классики

"От нас сначала все отмахнулись. В коммунальные службы мы обращались 14 (!) раз, и везде один ответ: помощи не ждите, в местном бюджете денег на благоустройство дворов нет", — вспоминает одна из активисток двора Ирина Пискун.

Финансов не было даже на песок для песочниц. Поэтому первым делом собрали деньги на него: за пять кубов с доставкой заплатили 55 рублей.

"Сразу поменялось и отношение. Один из пап накрыл песочницы пленкой, чтобы в них не лазили коты и собаки. Сегодня обсуждается вопрос закупки крышек", — старается ничего не упустить Ирина.



© Sputnik/ Анна Соколова Пятилетний Стас больше всего любит играть во дворе на гимнастической стенке, когда появится футбольное поле с воротами, будет пропадать там

По словам жильцов, власти их все-таки услышали и предложили помощь техникой и рабочей силой. А это уже немало, учитывая, что сегодня во дворе создается мини-футбольное поле. Площадку разровнял бульдозер, скоро ее безвозмездно утрамбуют отсевом и песком.

Все планы по благоустройству двора жители обсуждают в Viber. В группе 68 участников, хотя на деле темой интересуются в разы больше. В их числе не только родители, но и бабушки, к которым приезжают в гости внуки. Минимальный взнос долевого финансирования пока равняется 10 рублям, деньги сдали уже 108 человек.

Организацию сбора средств председатель местного жилищного кооператива Александр Бондаренко называет самым сложным моментом. Включить в жировку отдельную строку не смогли, потому что ЕРИП не пропускает такой платеж. Вот и пришлось ходить по квартирам с ведомостью.



© Sputnik/ Анна Соколова Деньги на благоустройство двора сдали не все, но это никак не отразится на детях, всем позволено кататься на новых качелях

Даже рассчитать сумму минимального взноса оказалось не просто. База расчётно-справочного центра не дает реальную картину о количестве проживающих в домах детей. Многие родители снимают жильё, но они тоже согласились поучаствовать в долевом финансировании. Путем опроса вышли на приблизительную цифру — 300 детей до 12 лет.

Из 11 домов — четыре кооперативных, остальные состоят на обслуживании РЭУ. Тема благоустройства общего двора их объединила. Все перезнакомились и стали настоящими соседями. И в гости приглашают, и уже не сверлят в "детское время".