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Реконструкция Красного костела должна начаться летом

02.06.2017 19:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн- Sputnik. В конце августа — начале сентября начнется реконструкция и реставрация Костела Святого Симеона и Святой Елены в Минске, который также называют Красным, сообщил Sputnik главный инженер КУП "Мінская спадчына" Михаил Жих.

По его словам, уже завершается разработка проекта. В июле будет получена экспертиза, после которой станет ясно, сколько придется потратиться на проект. Финансировать строительство будет Мингорисполком. Проект реконструкции и реставрации составлен КУП "Мінская спадчына" и утвержден Министерством культуры Беларуси.

Реконструкция Красного костела должна начаться летом
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В конце августа — в начале сентября мы приступим к первой очереди реконструкции и реставрации костела", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время первой очереди будет заменено покрытие кровли, произведена реставрация фасада и созданы некоторые элементы благоустройства, которые не затрагиваются второй очередью строительства.

Главный инженер добавил, что в течение всего времени, что будет вестись строительство, костел продолжит работу.

"При благоприятном стечении обстоятельств и финансовом обеспечении планируем вторую очередь строительства начать в следующем году, которая включает в себя инженерное обеспечение здания. Это внешние сети, внутренние инженерные сети, внутренняя отделка. Это комплекс работ, который необходимо выполнить в связи с ненадежной системы работы и вентиляции, и отопления здания. Также будут вестись работы по усилению основания, гидроизоляции", — рассказал собеседник Sputnik.

Кроме того, ведутся обсуждения по увеличению площади помещения воскресной школы.

"Условия, учитывая, что детишек очень много, достаточно неприемлемы. Хотелось бы, конечно, создать более лучшие. Эта проблема может быть решена путем пристройки к существующему объему костела с дворовой части. Но это не является предметом проектирования и реконструкции. В настоящее время это предложение дорабатывается, но только лишь как предложение. Ее судьбу будет решать уже не только на уровне города, но республиканскими органами, министерством культуры", — пояснил специалист.

По словам Жиха, в последний раз реконструкция здания производилась в советский период времени, когда в нем располагался Дом кино Союза кинематографистов БССР. Тогда работы были выполнены некачественно.

"Красный костел, пристройка к нему и подземный уровень, который эксплуатируется на сегодняшний день со многими нарушениями санитарных норм, подлежат реконструкции", — резюмировал специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз в здании проводились ремонтные работы, когда там располагался Дом кино.

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