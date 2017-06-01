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Беларусь оказалась в шаге от вступления в ВТО
02.06.2017 20:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь начала финальную стадию
«Мы надеемся, что в течение достаточно короткого времени мы завершим переговоры с оставшимися государствами, а это порядка 10-15 государств. Мы должны поработать над соответствующим документом рабочей группы, и мы сейчас этим плотно занимаемся», - заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.
По словам главы МИД, Беларусь стремится укреплять свои позиции в международной торговле. Присоединение к ВТО поможет расширению торгово-экономических связей. Уже завершены переговоры с Японией и Южной Кореей. До конца года планируется подписать
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