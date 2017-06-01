Беларусь оказалась в шаге от вступления в ВТО

Беларусь начала финальную стадию переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию, заявил Министр иностранных дел республики.

«Мы надеемся, что в течение достаточно короткого времени мы завершим переговоры с оставшимися государствами, а это порядка 10-15 государств. Мы должны поработать над соответствующим документом рабочей группы, и мы сейчас этим плотно занимаемся», - заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.