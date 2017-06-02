С ними можно идти в бой!

Недавно под руководством начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковника Владислава Будика прошло состязание на лучшую группу (специальную) военной комендатуры по полевой выучке. Мероприятие было организовано на базе 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования и Гродненской военной комендатуры. Ареной, на которой затеялась упорная борьба, на несколько дней стал Гожский полигон.

В мероприятии приняли участие военнослужащие специального взвода патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры и группы (специальные) Брестской, Барановичской, Борисовской, Бобруйской и Гродненской военных комендатур. Команды состояли из пяти человек: командира группы, двух снайперов и других специалистов.



Нужно отметить, что практически все участники имели серьезную подготовку, в основе которой — служба в составе воинских частей и подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил, разведки или подразделений специального назначения, других войск и воинских формирований. А потому борьба за первенство с самого начала обещала быть захватывающей.

— Это состязание представляет собой одну из основных форм обучения в рамках подготовки групп (специальных) к выполнению задач по предназначению, — рассказал председатель комиссии заместитель начальника управления службы войск Вооруженных Сил полковник Дмитрий Стрешинский. — Его целями стали совершенствование уровня полевой выучки, обобщение и распространение передового опыта. Мы определили лучшие подразделения среди военных комендатур и степень обученности военнослужащих. Программа состязания имеет практическую направленность и была составлена, исходя из предназначения этих групп. В нее вошло все то, что может пригодиться в служебной деятельности, при этом в основу легла тактико-специальная подготовка. В ходе состязания его участники совершенствовали командирские качества и методические навыки, умение управлять подчиненными при выполнении поставленных задач.

дения этого состязания выступил начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик. Следует отметить, что оно прошло на высоком организационном уровне. Большой вклад в проведение мероприятия внесло, помимо управления службы войск Вооруженных Сил, командование войсками ЗОК и 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, а также весь личный состав Гродненской военной комендатуры во главе с военным комендантом подполковником Александром Лупыревым.

Состязание проходило в четыре этапа. Военнослужащие выполняли нормативы по предметам боевой подготовки и упражнения учебных стрельб из штатного оружия. Они также принимали участие в розыгрыше эпизода по тактико-специальной подготовке — задержания военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть с оружием.

По результатам всех этапов комиссией управления службы войск Вооруженных Сил был оценен уровень личной подготовки каждого военнослужащего и группы (специальной) в целом.