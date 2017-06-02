Вот вам жезл, и вот вам гвоздь…

С размахом отметили в Жодино День военного автомобилиста военнослужащие 65‑й автомобильной бригады













В понедельник на плацу 65‑й автомобильной бригады состоялись торжественное построение и митинг, посвященные Дню военного автомобилиста. Перед личным составом с поздравительной речью выступил командир воинской части подполковник Константин Каверин, затем к памятнику воинам-интернационалистам 9‑го автомобильного батальона были возложен венок и цветы.

…Изюминкой праздника военных автомобилистов стала военизированная водительская эстафета!

…Через полчаса после митинга плац бригады превратился в настоящий автодром. Грозные седельные тягачи МАЗ двигались на высокой скорости вокруг стоек, выполняя задания на мастерство вождения многотонных грузовиков — так началась военизированная автомобильная эстафета. Которая, к слову, в 65 автбр проводилась впервые, однако успела получить множество положительных отзывов как от военнослужащих срочной службы, так и офицеров бригады. Приглашенных гостей не было, но это, по словам командира бригады, первый, пилотный вариант эстафеты: с каждым годом ее программа будет совершенствоваться, а количество участников — только увеличиваться.

— Продумывая задания эстафеты, мы старались сделать акцент на таких конкурсах, которые не только помогут повысить уровень технической подготовки и водительского мастерства, но и создадут эффект соревновательности между командами, вовлекут личный состав в игру, — уверен главный инициатор эстафеты комбриг подполковник Константин Каверин.

В программе было выполнение нескольких заданий — установка аккумулятора на время (это, кстати, один из нормативов по технической подготовке), решение билетов по Правилам дорожного движения, выполнение элементов скоростного маневрирования и упражнений вождения. Каждая команда состояла из четырех водителей — военнослужащих срочной службы.

Команды представляли автомобильные роты автобатальона и имели соответствующие названия — «Автомобилисты» против «Попутчиков».

— Конкурсы эстафеты проводились с целью совершенствования профессионализма водительского состава, повышения их навыков, — отметил главный судья соревнования. — Поэтому в нее были включены основные элементы повседневной деятельности водителей — задания по технической подготовке и решение билетов на знание ПДД. Признаюсь, я был приятно удивлен, когда увидел своих водителей в новом качестве — они усиленно работали на победу, а также быстро и безошибочно выполняли элементы вождения. Это разнообразит привычные будни водителей. Также присутствует азарт, блеск в глазах, и если нам удалось вовлечь солдат в общее дело — значит, верным путем идем!

…И вот команды выстроились возле машин в ожидании сигнала главного судьи эстафеты — заместителя командира бригады по вооружению подполковника Алексея Кукина. На плацу бригады зазвучали тематические музыкальные композиции, а участники… начали поиск необходимого инструмента. Аккумуляторы находились на удалении около пятидесяти метров от машин, а ведь даже донести два огромных мазовских и один легковой от УАЗа — задача не из легких!..

К тому же быстро переместить аккумуляторы весом почти 50 килограммов к машинам и правильно их установить для победы в этом конкурсе было мало — секундомер останавливали только после клаксона автомобиля. Это наглядно демонстрировало правильность установки аккумулятора.

Один звуковой сигнал, второй… Команда «Попутчиков» слегка замешкалась и потеряла драгоценные секунды — соответственно, и баллы.

Но это вовсе не говорит еще о том, что команда проиграла: у участников есть возможность отыграться на других заданиях!

Следующий этап состязания — решение задач по ПДД. На плацу бригады вмиг появились столы со стульями, на них лежали билеты — каждый из десяти вопросов. Задача двух участников от каждой из команд — быстро и правильно решить все задания в билете и поднять руку. За каждую ошибку начислялись штрафные баллы, ну а если их количество превышало допустимое, команда могла быть снята с конкурса… К счастью, этого не случилось — обе дружины почти одновременно безупречно выполнили тестовые задания. И приступили к выполнению следующих элементов эстафеты.

Завершающим ее этапом стало выполнение элементов вождения автомобилей МАЗ и УАЗ на время. Водители выступали на закрепленной за ними технике, на итоговый результат конкурса влияло не только мастерство водителя, но и подготовленность машины. Водителям необходимо было преодолеть «змейку», выполнить парковку (для легковых — диагональную, а для грузовиков — заехать в бокс задним ходом) и вернуться в исходное положение с использованием индивидуальных средств радиационной, химической и биологической защиты — противогазов.

В итоге команда «Автомобилист» с серьезным отрывом от конкурентов одержала победу по сумме всех этапов эстафеты. Вся команда-победительница во время подведения итогов в клубе бригады получила из рук начальника департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майора Сергея Новикова памятные знаки «День военного автомобилиста». А командир бригады вручил ей торты!..

Завершил официальную часть праздника концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь под руководством полковника Владимира Воропаева.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора