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Курсанты помогают детскому онкоцентру

02.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Курсанты 5‑го курса факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии в рамках благотворительной акции «Выпускники — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, побывали в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. В мероприятии также приняли участие начальник факультета полковник Игорь Дубовик и начальник курса майор Игорь Гаркуша.

Гости приехали не с пустыми руками: на собранные добровольные пожертвования они приобрели развивающие игры, конструкторы, игрушки, которые передали для обустройства детских игровых комнат онкоцентра.

Для курсантов факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии стало уже доброй традицией накануне Дня защиты детей посещать ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах. К каждому такому мероприятию они готовятся с особой ответственностью и волнением, стремятся помочь детям в борьбе с тяжелой болезнью.

Благотворительная акция «Выпускники — детям» проводится уже на протяжении пяти лет. Это реальная помощь и большая моральная поддержка для юных пациентов, которые с радостью встречают людей в военной форме и очень ждут таких встреч.

Михаил Дубравин, «Ваяр»

 
 
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Курсанты 5‑го курса факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии в рамках...

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