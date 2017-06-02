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Безопасное лето

02.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Октябрьском районе г. Минска сотрудники ГАИ, ИДН, МЧС, ОСВОД провели для ребят школ и гимназий района масштабные мероприятия возле водохранилища на территории учебно-тренировочного горнолыжного центра «Солнечная долина». Школьникам были продемонстрированы типы спасательной техники и оборудования, а также алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.

Это занятие оказалось очень актуальным с учетом начала летних каникул. Как подчеркнула старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, представители всех силовых структур проводят акции и комплексные мероприятия: «Внимание: дети!», «Забота», «Каникулы без дыма и огня!». Названия у них разные, но цель одна — обеспечить безопасность детей на дороге, дома, на улице, на водоеме.

Сотрудники напомнили ребятам основные правила безопасного поведения в период летних каникул, призвали их быть предельно внимательными, не терять бдительности, чтобы отдохнувшими, повзрослевшими и, главное, — здоровыми и невредимыми сесть за парты в новом учебном году.

Константин Егоров

 
Теги: Минск
 
 
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В Октябрьском районе г. Минска сотрудники ГАИ, ИДН, МЧС, ОСВОД провели для ребят школ и гимназий района...

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