Ботинки GARSING Delta Black New: разработаны для спецназа, предназначены для всех ®

Каждый мужчина должен выглядеть стильно и мужественно, особенно если этот мужчина — военный. При этом обувь играет не последнюю роль в создании как общего образа, так и удобства в любой ситуации, будь то тактические учения или рыбалка, охота. В этом материале мы расскажем нашим читателям об обуви специального назначения, а также о том, что нужно знать и на что обращать внимание, приобретая ее.









Определение целей и задач

Выбор ботинок или берцев и на рынке, и в специализированных магазинах сегодня просто огромен. Вот продаются облегченные — те, в которых удобно заниматься спортом, вот тактическая обувь — отличный вариант для увлеченных военной темой людей или профессиональных военнослужащих. А если нужно ехать на охоту или отправиться в туристический поход? Да, есть специальные ботинки и для этих целей! Так с чего же начать выбор?

— Естественно, для начала необходимо определиться, для чего вам нужна спецобувь, — считает начальник отдела маркетинга компании Garsing. — Сейчас одним из самых известных производителей такой обуви на рынке СНГ является компания Garsing, которая не нуждается в дополнительной рекламе — за 22 года существования бренда множество военнослужащих белорусских Вооруженных Сил и иностранных армий опробовали почти весь модельный ряд обу­ви специального назначения компании. С гордостью отмечу: каждая модель спецобуви разработана с учетом основных требований военнослужащих и проверена множеством испытаний в лабораторных, а также в реальных полевых и даже боевых условиях.

Новинка с оценкой «Алмаза»

Что ж, звучит заманчиво, пора бы испытать на себе все преимущества обуви от Garsing!

Учитывая постоянные командировки на полигоны, в районы проведения различных учений, имеет смысл присмотреть себе подходящую обувь. Естественно, она должна быть черной и максимально приближенной по внешнему виду к уставной. О практичности, долговечности и удобстве я молчу — это само собой разумеется. Чтобы выбрать обувь, отправился в магазин на столичной улице Октябрьской, 19. Чтобы потрогать, пощупать и, что называется, попробовать на вкус обувь специального назначения.

Консультант в магазине, выслушав мои пожелания, сразу предложил одну из новинок производителя — Delta Black New черного цвета, как наиболее нейтрального. Хотя стоит отметить, что мне понравились и ботинки песочного и оливкового цвета. По его словам, в основе этой модели лежат лучшие разработки ведущих зарубежных производителей тактической обуви. Модель оснащена современной двухслойной подошвой с амортизационными свойствами. По такому принципу создается вся современная спортивная обувь. Для берцев же — это новая технология, которая тем не менее отлично зарекомендовала себя с 2010 года.

— А почему здесь отличается текстура кожи? — интересуюсь у консультанта, указывая на более плотную кожу на носочной и пяточной части ботинок.

— Это защитная кожа Matrix, ею усилены наиболее подверженные истиранию элементы спецобуви. По сути, Matrix — это обычная натуральная кожа, на которую под высоким давлением наносится горячая резина. Это делает ее очень прочной и износостойкой, — пояснил консультант.



— Надо брать! — отвечаю я и иду к кассе.

— Берите — не пожалеете! 99 рублей — не такие уж и большие деньги за удобство и здоровье ног. Материалы для обувной подкладки и стельки обладают высокими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, похожи на губку и впитывают в три раза больше влаги, чем весят сами. Эти материалы быстро высыхают, так что вашим ногам будет сухо и комфортно весь день.

Начинаем ресурсный тест

Когда обувь была куплена, мне захотелось поскорее отправиться на полигон для ее испытания. Ближайшая командировка — освещение военно-патриотической игры «Противостояние‑2017», проводившейся на полигоне 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Полностью экипировавшись и обув берцы от Garsing, отправляюсь в Брест. Полоса препятствий, «тропа разведчика» и множество намотанных по полигону километров в поисках лучшего кадра… И вот после окончания игры впервые за три дня нахождения на полигоне я снимаю ботинки с ног и удивляюсь качеству обуви — нет неприятного запаха или другого повода предъявить претензии производителю.

Затем, вернувшись в Минск, я почистил берцы обувной щеткой с кремом (стали как новые!) и положил их в коробку — до следующей командировки.

За несколько дней, проведенных на полигоне, ботинки от Garsing не потеряли своего внешнего вида, но стали мягче для носки и самое главное — оправдали все мои ожидания.

Естественно, через несколько месяцев мы подробно расскажем и покажем на фото, что стало с тестовой обувью.

А в следующем материале (который выйдет через две недели) мы поговорим об облегченных ботинках с высоким берцем RUSH OLIVA — армейских «проходимцах», качество которых проверено временем и самыми суровыми погодными условиями.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и компании Garsing

® — на правах рекламы

Наша справка

Что мы знаем о Garsing

Компания Garsing более 14 лет производит полусапоги, ботинки и берцы для самого широкого круга потребителей — сотрудников МЧС, МВД, вооруженных сил, а также корпоративную обувь для таможенников, работников охранных фирм и инженерно-технических служб, служащих нефтедобывающей промышленности, автосервисов и других специалистов, ценящих комфорт, практичность и долговечность.

Какие же преимущества у этой обуви? Во‑первых, данный производитель находится в среднем ценовом диапазоне. Каждый может позволить себе купить обувь фирмы Garsing. Во‑вторых, обувь производится из качественных европейских материалов — мембран, подошв, материалов для подкладки, усиленных элементов кожи, фурнитуры для шнуровки. Об этом мы расскажем на примере одной из новинок этого производителя.

Ну и самое главное: обувь специального назначения компании разработана с учетом того, что носиться она будет в самых сложных условиях. Профессиональные военные сил специальных операций — постоянные клиенты компании — проверяли ее на прочность, удобство и выносливость в различных погодных условиях и жизненных ситуациях.