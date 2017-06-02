Место смерти Мэрилин Монро продано более чем за $7 млн

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Дом, в котором скончалась знаменитая американская актриса Мэрилин Монро, был продан за 7,25 миллиона долларов, передает издание Los Angeles Business Journal.



© Sputnik / Артем Бордовский Минчанки в День блондинок спели I Wanna Be Loved by You

Одноэтажный дом, который расположен в районе Брентвуд в "Городе ангелов", был построен, как сообщается, в 1929 году. Именно в этом особняке 5 августа 1962 года от передозировки наркотиков скончалась известная актриса.

В здании четыре спальни, две гостиные, три ванные комнаты, кухня, кабинет и бассейн. Монро купила особняк в кредит и прожила в нем примерно пять месяцев.

Нынешний продавец приобрел виллу пять лет назад, однако не жил в ней. В доме сохранена вся обстановка, которую тщательно подбирала актриса.