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Место смерти Мэрилин Монро продано более чем за $7 млн

02.06.2017 22:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн — Sputnik. Дом, в котором скончалась знаменитая американская актриса Мэрилин Монро, был продан за 7,25 миллиона долларов, передает издание Los Angeles Business Journal.

Место смерти Мэрилин Монро продано более чем за млн
© Sputnik / Артем Бордовский
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Одноэтажный дом, который расположен в районе Брентвуд в "Городе ангелов", был построен, как сообщается, в 1929 году. Именно в этом особняке 5 августа 1962 года от передозировки наркотиков скончалась известная актриса.

В здании четыре спальни, две гостиные, три ванные комнаты, кухня, кабинет и бассейн. Монро купила особняк в кредит и прожила в нем примерно пять месяцев.

Нынешний продавец приобрел виллу пять лет назад, однако не жил в ней. В доме сохранена вся обстановка, которую тщательно подбирала актриса.

 
Теги: Минск
 
 
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Прошлый владелец никогда не жил в особняке, хотя купил его в 2012 году, по его словам, он сохранил всю атмосферу, которая нравилась знаменитой актрисе.

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