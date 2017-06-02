МИНСК, 2 июн — Sputnik. Данные о российском исполнителе Сергее Чигракове, известном как лидер группы "Чиж & Co", попали в базу украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения украинской границы.

Чиграков, как сообщается, попал в "черный список" портала за "незаконную концертную деятельность в Крыму" и "незаконное пересечение украинской границы".



© Sputnik Евгений Биятов Сигалу запретили въезд в Украину на пять лет

Ранее таким же образом в базу "Миротворца" попала представительница РФ на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова, позже ей запретили въезд в Украину . В "черном списке" также находятся российские артисты Валерий Леонтьев, Диана Гурцкая, Михаил Шуфутинский, Михаил Боярский и многие другие.

Сайт "Миротворец" обрел популярность в украинском сегменте интернета из-за скандальных публикаций, в которых были обнародованы данные представителей СМИ, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Списки "неугодных" журналистов также были опубликованы на портале.

Действия владельцев сайта экс-представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович подвергла критике, отметив, что это может еще больше поставить под угрозу деятельность работников СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию портала призывом к расправе над журналистами.