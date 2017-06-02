|
Лидер "Чиж & Co" Сергей Чиграков попал в "черный список" в Украине
02.06.2017 21:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июн — Sputnik. Данные о российском исполнителе Сергее Чигракове, известном как лидер группы "Чиж & Co", попали в базу украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения украинской границы.
Чиграков, как сообщается, попал в "черный список" портала за "незаконную концертную деятельность в Крыму" и "незаконное пересечение украинской границы".
© Sputnik Евгений Биятов
Ранее таким же образом в базу "Миротворца" попала представительница РФ на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова, позже ей
Сайт "Миротворец" обрел популярность в украинском сегменте интернета из-за скандальных публикаций, в которых были обнародованы данные представителей СМИ, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Списки "неугодных" журналистов также были опубликованы на портале.
Действия владельцев сайта экс-представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович подвергла критике, отметив, что это может еще больше поставить под угрозу деятельность работников СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию портала призывом к расправе над журналистами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалист популярной российской рок-группы "попал в немилость" из-за посещения Крыма.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии