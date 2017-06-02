|
Новицкого дома ждет картофельный пирог и ракета из воздушных шаров
02.06.2017 21:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Минск, 2 июн — Sputnik. Космонавт Олег Новицкий к своему возвращению домой заказал супруге приготовить свой любимый картофельный пирог и свиные ребрышки, сообщила в пятницу телеканалу ОНТ его супруга Юлия.
© Sputnik Михаил Воскресенский
Два члена экипажа Международной космической станции в пятницу приземлились в Казахстане. Возвращение космонавта белорусского происхождения выпало на день рождения Байконура. Сегодня космодрому
"Он заказывал изначально картофельный пирог и жареные свиные ребрышки. Свиные ребрышки уже пожарены, а пирог в процессе, буду доделывать, когда вернусь домой", — сказала Юлия.
Старшая дочь космонавта Яна добавила, что для него также заказали ракету из воздушных шариков. Она уже ждет его дома.
"Стоит, ждет его. И тоже надпись из шариков "С приземлением", — отметила она.
Юлия Новицкая призналась, что рада и теперь может сложить с себя обязанности главы семьи и быть просто женой.
Олег Новицкий провел на орбите 197 дней без критических внештатных ситуаций, прозвучало в эфире телеканала.
Центр управления полетами начал готовить встречу экипажа первой экспедиции МКС за несколько недель до посадки. Наиболее подходящей зоной для приземления назвали район, расположенный в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Туда за три дня отправились участники поисково-спасательной операции, транспортная авиация, 14 единиц автотехники, шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости и 150 военнослужащих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена космонавта призналась, что очень рада тому, что с возвращением Новицкого на Землю она сможет сложить с себя обязанности главы семьи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии