Новицкого дома ждет картофельный пирог и ракета из воздушных шаров

Минск, 2 июн — Sputnik. Космонавт Олег Новицкий к своему возвращению домой заказал супруге приготовить свой любимый картофельный пирог и свиные ребрышки, сообщила в пятницу телеканалу ОНТ его супруга Юлия.



© Sputnik Михаил Воскресенский Космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю

Два члена экипажа Международной космической станции в пятницу приземлились в Казахстане. Возвращение космонавта белорусского происхождения выпало на день рождения Байконура. Сегодня космодрому исполнилось 62 года .

"Он заказывал изначально картофельный пирог и жареные свиные ребрышки. Свиные ребрышки уже пожарены, а пирог в процессе, буду доделывать, когда вернусь домой", — сказала Юлия.

Старшая дочь космонавта Яна добавила, что для него также заказали ракету из воздушных шариков. Она уже ждет его дома.

"Стоит, ждет его. И тоже надпись из шариков "С приземлением", — отметила она.

Юлия Новицкая призналась, что рада и теперь может сложить с себя обязанности главы семьи и быть просто женой.

Олег Новицкий провел на орбите 197 дней без критических внештатных ситуаций, прозвучало в эфире телеканала.

Центр управления полетами начал готовить встречу экипажа первой экспедиции МКС за несколько недель до посадки. Наиболее подходящей зоной для приземления назвали район, расположенный в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Туда за три дня отправились участники поисково-спасательной операции, транспортная авиация, 14 единиц автотехники, шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости и 150 военнослужащих.