Кот съел круассан и покорил социальные сети

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Видеоролик, на котором запечатлено, как белый кот с аппетитом поедает круассан за компанию со своим владельцем, был опубликован пользователем rukasthecat в Instagram .

Автор подписал сове видео фразой "Кто не любит круассаны?". Пользователей социальной сети удивило то, что домашний питомец оценил выпечку. Хотя полакомиться свежей булочкой или нет — личное дело каждого кота.