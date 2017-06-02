ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кот съел круассан и покорил социальные сети

02.06.2017 20:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Видеоролик, на котором запечатлено, как белый кот с аппетитом поедает круассан за компанию со своим владельцем, был опубликован пользователем rukasthecat в Instagram.

Автор подписал сове видео фразой "Кто не любит круассаны?". Пользователей социальной сети удивило то, что домашний питомец оценил выпечку. Хотя полакомиться свежей булочкой или нет — личное дело каждого кота.

Who doesn't like croissants?

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи удивились, что кот оценил выпечку, однако отметили, что совместная трапеза молодого человека с питомцем очень милая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Себе и соседям: гомельчане благоустроили двор для детей за свой счет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика