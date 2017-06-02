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На ПМЭФ Беларусь подписала соглашение с Татарстаном

03.06.2017 03:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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На Петербургском международном экономическом форуме Беларусь подписала соглашение с Татарстаном о взаимодействии между тремя крупными кластерами. Об этом передает «МИР 24».

На Петербургском международном экономическом форуме Беларусь подписала соглашение с Татарстаном Камский инновационный территориально-производственный кластер Иннокам, машиностроительный кластер республики Татарстан и парк «Великий камень» договорились о взаимодействии в области инновационных технологий и машиностроения.

«Мы привлекаем высокотехнологичное производство. Одно из направлений - машиностроение. Это то, что мы хотим видеть и взаимодействовать в республике Беларусь. Соглашение должно в этом помочь», - говорит глава «Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка Великий камень» Александр Ярошенко.

ПМЭФ-2017
 
 
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